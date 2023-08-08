Хавбек Днепра-1: Очень хочется обеспечить еврокубковую осень

Хавбек " Днепра-1 " Руслан Бабенко поделился ожиданиями от противостояния с пражской "Славией" в квалификации Лиги Европы и рассказал о еврокубковых амбициях команды в нынешнем сезоне.

– Команда отправилась на еврокубковый выезд. Какие ожидания?

– Все понимают, что "Славия" – силовая и прессингирующая команда. В последние годы она постоянно играет в еврокубках и довольно успешно. Это будут очень тяжелые и очень важные матчи для нас. Очень хочется обеспечить себе, скажем так, еврокубковую осень.

– Следили за жеребьевкой двух турниров?

– Да-да, знаем, кто может быть соперниками. Но это ни о чем пока не говорит, ведь все мысли сейчас о "Славии". Мы уже и забыли о "Полесье", и не думаем о том, кто выпадет дальше: "Заря", "Лех" или "Спартак" Трнава.

– Что скажешь в целом о начале сезона. Есть что-то похожее на прошлый год – снова команда значительно обновилась, и через матчи приходит взаимопонимание?

– Да, именно так. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем прибавлять в понимании друг друга. Этот этап можно пройти только по матчам. Будем добавлять и надеяться, что сможем сразиться, как в прошлом сезоне, за самые высокие места.

– В этом смысле, может быть, в плюс пойдет жесткий календарь в августе?

– Думаю, да. Лично для меня играть каждые три дня – кайф! Все мысли об играх, о футболе и о том, чтобы это продолжалось как можно дольше.