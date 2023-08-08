  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хавбек Днепра-1: Очень хочется обеспечить еврокубковую осень
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Днепра-1: Очень хочется обеспечить еврокубковую осень

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Днепр-1 продолжает свой путь в еврокубках

Хавбек Днепра-1: Очень хочется обеспечить еврокубковую осень

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Руслан Бабенко поделился ожиданиями от противостояния с пражской "Славией" в квалификации Лиги Европы и рассказал о еврокубковых амбициях команды в нынешнем сезоне.

– Команда отправилась на еврокубковый выезд. Какие ожидания?

– Все понимают, что "Славия" – силовая и прессингирующая команда. В последние годы она постоянно играет в еврокубках и довольно успешно. Это будут очень тяжелые и очень важные матчи для нас. Очень хочется обеспечить себе, скажем так, еврокубковую осень.

– Следили за жеребьевкой двух турниров?

– Да-да, знаем, кто может быть соперниками. Но это ни о чем пока не говорит, ведь все мысли сейчас о "Славии". Мы уже и забыли о "Полесье", и не думаем о том, кто выпадет дальше: "Заря", "Лех" или "Спартак" Трнава.

– Что скажешь в целом о начале сезона. Есть что-то похожее на прошлый год – снова команда значительно обновилась, и через матчи приходит взаимопонимание?

– Да, именно так. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем прибавлять в понимании друг друга. Этот этап можно пройти только по матчам. Будем добавлять и надеяться, что сможем сразиться, как в прошлом сезоне, за самые высокие места.

– В этом смысле, может быть, в плюс пойдет жесткий календарь в августе?

– Думаю, да. Лично для меня играть каждые три дня – кайф! Все мысли об играх, о футболе и о том, чтобы это продолжалось как можно дольше.

По теме
yellow-arrow
Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
yellow-arrow
Матчи Динамо и Днепра-1, влияние на корзины, потенциальные соперники для наших. О еврокубковых матчах недели
yellow-arrow
Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Бабенко СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде