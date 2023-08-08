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Хавбек Днепра-1: Очень хочется обеспечить еврокубковую осень
Днепр-1 продолжает свой путь в еврокубках
scdnipro1.com.ua
Хавбек "
– Команда отправилась на еврокубковый выезд. Какие ожидания?
– Все понимают, что "Славия" – силовая и прессингирующая команда. В последние годы она постоянно играет в еврокубках и довольно успешно. Это будут очень тяжелые и очень важные матчи для нас. Очень хочется обеспечить себе, скажем так, еврокубковую осень.
– Следили за жеребьевкой двух турниров?
– Да-да, знаем, кто может быть соперниками. Но это ни о чем пока не говорит, ведь все мысли сейчас о "Славии". Мы уже и забыли о "Полесье", и не думаем о том, кто выпадет дальше: "Заря", "Лех" или "Спартак" Трнава.
– Что скажешь в целом о начале сезона. Есть что-то похожее на прошлый год – снова команда значительно обновилась, и через матчи приходит взаимопонимание?
– Да, именно так. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем прибавлять в понимании друг друга. Этот этап можно пройти только по матчам. Будем добавлять и надеяться, что сможем сразиться, как в прошлом сезоне, за самые высокие места.
– В этом смысле, может быть, в плюс пойдет жесткий календарь в августе?
– Думаю, да. Лично для меня играть каждые три дня – кайф! Все мысли об играх, о футболе и о том, чтобы это продолжалось как можно дольше.
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