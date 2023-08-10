Два украинца будут работать на матчах Лиги Европы и Лиги конференций

Украинские специалисты Владимир Петров и Виктор Швецов будут работать на матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций в качестве судейских наблюдателей.

Петров будет выполнять эти обязанности на игре ЛЕ "Карабах" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия), а Швецов - на поединке ЛК "Виктория" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта).

Матчи состоятся сегодня, 10 августа.