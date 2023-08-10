  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Два украинца будут работать на матчах Лиги Европы и Лиги конференций
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два украинца будут работать на матчах Лиги Европы и Лиги конференций

Лига Европы
(1 голосов)

Поединки пройдут сегодня, 10 августа

Два украинца будут работать на матчах Лиги Европы и Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Новина українською

Украинские специалисты Владимир Петров и Виктор Швецов будут работать на матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций в качестве судейских наблюдателей.

Петров будет выполнять эти обязанности на игре ЛЕ "Карабах" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия), а Швецов - на поединке ЛК "Виктория" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта).

Матчи состоятся сегодня, 10 августа.

Читайте такжеУкраинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Тренер Славии: Довбик - убийца на поле. Рад, что он не сыграет против нас
yellow-arrow
Славия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.08.2023
yellow-arrow
Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Швецов ХИК (Хельсинки) Виктория (Пльзень) Карабах (Агдам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде