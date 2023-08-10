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Два украинца будут работать на матчах Лиги Европы и Лиги конференций
Поединки пройдут сегодня, 10 августа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Украинские специалисты Владимир Петров и Виктор Швецов будут работать на матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций в качестве судейских наблюдателей.
Петров будет выполнять эти обязанности на игре ЛЕ "Карабах" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия), а Швецов - на поединке ЛК "Виктория" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта).
Матчи состоятся сегодня, 10 августа.
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Источник:УАФ
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