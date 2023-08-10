Тренер Славии: Довбик - убийца на поле. Рад, что он не сыграет против нас

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски ответил на вопросы журналистов перед матчем с "Днепром-1" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

– Перед матчем ушел лучший бомбардир "Днепра-1" Артем Довбик. Может ли это быть преимуществом для вас?

– Конечно, он отличный игрок, убийца на поле. Хотя, если бы мне пришлось назвать самую большую атакующую звезду, это был бы капитан Пихаленок. Довбик нацелен на ворота, сильный игрок. Но у них в составе есть типологически похожий игрок – Гуцуляк, который, вероятно, его заменит. Он левша, сильно стоит спиной к воротам, похожая типология. Увидев действия Довбика против "Панатинаикоса", я рад, что он не сыграет, даже учитывая его психологическую силу, он был важным игроком. Но и другие игроки тоже очень опытны. Только после первого матча мы увидим, как сыграет игрок, который его заменит.

Читайте также Пихаленок под вопросом на матч со Славией - у него поднялась температура

– Считаете ли вы преимуществом то, что "Днепр-1" проводит свои домашние матчи в Кошицах?

– Я вообще так не воспринимаю. В тот момент, когда преимущество выездных голов было аннулировано, оказалось, что самое большое преимущество – это отдача дома. Теперь оно у соперника. Они к этому привыкли, они играли там с "Панатинаикосом", у них там была поддержка полного стадиона. Прошлый сезон также показал, насколько важными для нас были домашние игры. Я так понимаю, у "Днепра-1" есть преимущество в домашнем реванше.

– Чтобы попасть в Лигу Европы, нужно пройти по украинской дороге, ведь в случае победы вам попадется "Заря" Луганск. Что вы думаете об этой редкости?

– Я не помню, чтобы я испытывал что-то подобное. Это редкость даже для других команд. Я не знаю, случалось ли когда-нибудь что-то подобное. Редкость еще и в том, что соперники играют не дома, а за границей и это две команды из одной страны. Парадокс в том, что мы играем потенциальный плей-офф [Q4] с командой, которая оказалась хуже в таблице. Я предпочитаю опыт работы с разными командами, разными стилями. Здесь, однако, у нас был бы один стиль футбола, в который играют там и который очень специфичен. Конечно, преимущество в том, что у нас в штате есть Тарас и Макс, у нас есть источник информации. Парни играли с некоторыми игроками, они ровесники.

Матч состоится сегодня, 10 августа и начнется в 20:00.