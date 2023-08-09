Пихаленок под вопросом на матч со Славией - у него поднялась температура

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер рассказал о кадровых проблемах днепрян перед первым матчем квалификации Лиги Европы со "Славией".

"Что касается травмированных, то да – не будет Мирошниченко и Волынца, есть вопросы по Пихальонку, у которого поднялась температура – он даже не прибыл на тренировку, а остался в гостинице. Так что по нему будем принимать решение уже завтра. Посмотрим, как он себя будет чувствовать", - сказал Кучер.