Пихаленок под вопросом на матч со Славией - у него поднялась температура
У днепрян есть кадровые проблемы перед матчем
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "
"Что касается травмированных, то да – не будет Мирошниченко и Волынца, есть вопросы по Пихальонку, у которого поднялась температура – он даже не прибыл на тренировку, а остался в гостинице. Так что по нему будем принимать решение уже завтра. Посмотрим, как он себя будет чувствовать", - сказал Кучер.
Напомним, что матч "Славия" - "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, и начнется в 20:00.
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Источник:СК Дніпро-1
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