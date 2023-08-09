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Пихаленок под вопросом на матч со Славией - у него поднялась температура

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У днепрян есть кадровые проблемы перед матчем

Пихаленок под вопросом на матч со Славией - у него поднялась температура

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о кадровых проблемах днепрян перед первым матчем квалификации Лиги Европы со "Славией".

"Что касается травмированных, то да – не будет Мирошниченко и Волынца, есть вопросы по Пихальонку, у которого поднялась температура – он даже не прибыл на тренировку, а остался в гостинице. Так что по нему будем принимать решение уже завтра. Посмотрим, как он себя будет чувствовать", - сказал Кучер.

Напомним, что матч "Славия" - "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, и начнется в 20:00.

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В статье: Александр Кучер Славия (Прага) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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