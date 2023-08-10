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Кучер: Кредит доверия ко мне? Об этом нужно спросить у руководства клуба

Лига Европы
(1 голосов)

Днепр-1 снова проиграл

Кучер: Кредит доверия ко мне? Об этом нужно спросить у руководства клуба

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии" (0:3).

– То, что мы планировали сделать сегодня, мы, конечно, не сделали. Надо было разыгрывать мяч, входить в зоны. Почему-то ребята испугались, начали просто бить вперед и дарить мяч сопернику, а поэтому мы пропустили первый гол. Какая-то суматоха была в первые минуты и очень много ошибок. Играть было тяжело сегодня, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было.

- Учитывая сегодняшний результат, видите ли вы какие-то шансы в ответном матче?

– Результат, конечно не в нашу пользу – очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически, ведь у нас через два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать о ответном матче. Надо успеть восстановиться. Снова сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть.

– Насколько серьезное повреждение у Максима Третьякова?

– Надо сделать медосмотр. У него пошло колено, это может быть серьезное повреждение, но нужно сделать МРТ, чтобы делать окончательные выводы.

– В чем вы видите главное отличие по сегодняшней игре между соперниками?

– Мы понимали, что "Славия" очень сильна в физическом плане, навязывает много борьбы и в этом аспекте мы, конечно, сегодня уступили.

– Вопрос от сообщества фанатов. Насколько велик кредит доверия к вам от руководства клуба?

– Думаю, что об этом нужно спросить у руководства клуба.

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В статье: Александр Кучер Славия (Прага) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.08.2023 в 23:24
после таких проигрышей нормальные тренера подают в отставку --приглашайте Максимова --Кучер сдох
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