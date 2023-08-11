Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ

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"Динамо" перестало создавать ситуации "1 в 1" для своих лидеров на регулярной основе – теперь даже Ярмоленко не выжимает максимум из моментов. Безответственность украинских команд в аспекте реализации, стагнация украинского футбола, влияние Кучера на СК "Днепр-1", левый пенальти в ворота Бущана – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:32 – "Славия" – СК "Днепр-1" (3:0);

04:58 – "Арис" – "Динамо" (1:0);