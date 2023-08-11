Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ
Аудиомнение #221
Фото: СК Дніпро-1, ФК Динамо
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
"Динамо" перестало создавать ситуации "1 в 1" для своих лидеров на регулярной основе – теперь даже Ярмоленко не выжимает максимум из моментов. Безответственность украинских команд в аспекте реализации, стагнация украинского футбола, влияние Кучера на СК "Днепр-1", левый пенальти в ворота Бущана – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:32 – "Славия" – СК "Днепр-1" (3:0);
04:58 – "Арис" – "Динамо" (1:0);
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- 110 млн фунтов за хавбека Брайтона. Ливерпуль обновит трансферный рекорд АПЛ
- Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО