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Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Аудиомнение #221

Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ

Фото: СК Дніпро-1, ФК Динамо

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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"Динамо" перестало создавать ситуации "1 в 1" для своих лидеров на регулярной основе – теперь даже Ярмоленко не выжимает максимум из моментов. Безответственность украинских команд в аспекте реализации, стагнация украинского футбола, влияние Кучера на СК "Днепр-1", левый пенальти в ворота Бущана – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:32 – "Славия" – СК "Днепр-1" (3:0);

04:58 – "Арис" – "Динамо" (1:0);

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Кучер Лига Европы Динамо (Киев) Славия (Прага) Арис (Салоники) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак Подкаст Аудиомнение Александр Сирота Лига конференций Подкасты UA-Футбол война с россией
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