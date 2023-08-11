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Стало известно, почему Ванат пропустил матч с Арисом

Лига Европы
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У форварда поднялась температура

Стало известно, почему Ванат пропустил матч с Арисом

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Новина українською

Стало известно, почему пропустил матч квалификации Лиги конференций с "Арисом" (0:1) основной бомбардир "Динамо" Владислав Ванат.

Как пишет FootballHub, ссылаясь на журналиста Эндрю Тодоса, у Владислава перед первой встречей в Греции поднялась температура, что и стало причиной отсутствия футболиста.

Отметим, что место украинского форварда в стартовом составе киевлян занял Бенито.

Напомним, что Ванат в стартовых двух турах УПЛ отличился 3 голами и 1 ассистом.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Владислав Ванат
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Источник:
football hub

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