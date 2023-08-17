Три травмированных игрока Днепра-1 пропустят матч со Славией

Три игрока " Днепра-1 " перед ответным матчем Лиги Европы со "Славией" находятся в лазарети и не примут участия в поединке.

Защитник Денис Мирошниченко, который пропускал и первый матч, из-за мышечной травмы, пробудет в лазарете еще несколько дней.

Голкипер Евгений Волынец только во вторник приступил к беговым тренировкам после сотрясения мозга.

Гораздо хуже дела у Максима Третьякова. В первой игре со "Славией" полузащитник получил серьезную травму (разрыв передней крестообразной связки). В ближайшее время ему предстоит операция, реабилитация после которой, как ожидается, продлится примерно полгода.

Напомним, что матч "Днепр-1" - "Славия" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Первый поединок завершился со счетом 3:0 в пользу чешской команды.