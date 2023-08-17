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Три травмированных игрока Днепра-1 пропустят матч со Славией
У днепрян есть потери
scdnipro1.com.ua
Три игрока "
Защитник Денис Мирошниченко, который пропускал и первый матч, из-за мышечной травмы, пробудет в лазарете еще несколько дней.
Голкипер Евгений Волынец только во вторник приступил к беговым тренировкам после сотрясения мозга.
Гораздо хуже дела у Максима Третьякова. В первой игре со "Славией" полузащитник получил серьезную травму (разрыв передней крестообразной связки). В ближайшее время ему предстоит операция, реабилитация после которой, как ожидается, продлится примерно полгода.
Напомним, что матч "Днепр-1" - "Славия" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет
Первый поединок завершился со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
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