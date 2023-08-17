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Три травмированных игрока Днепра-1 пропустят матч со Славией

Лига Европы
(1 голосов)

У днепрян есть потери

Три травмированных игрока Днепра-1 пропустят матч со Славией

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Три игрока "Днепра-1" перед ответным матчем Лиги Европы со "Славией" находятся в лазарети и не примут участия в поединке.

Защитник Денис Мирошниченко, который пропускал и первый матч, из-за мышечной травмы, пробудет в лазарете еще несколько дней.

Голкипер Евгений Волынец только во вторник приступил к беговым тренировкам после сотрясения мозга.

Гораздо хуже дела у Максима Третьякова. В первой игре со "Славией" полузащитник получил серьезную травму (разрыв передней крестообразной связки). В ближайшее время ему предстоит операция, реабилитация после которой, как ожидается, продлится примерно полгода.

Напомним, что матч "Днепр-1" - "Славия" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Первый поединок завершился со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

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В статье: Денис Мирошниченко Славия (Прага) Евгений Волынец Максим Третьяков СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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