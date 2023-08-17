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Адамюк и Бланко не сыграют со Славией из-за повреждений
Обеих игроков нет в заявке на матч
Фото: scdnipro1.com.ua
Защитника "
Причина отсутствия этой пары игроков – травмы.
Как сообщает "ТаТоТаке", оба футболистаполучили мышечные повреждения на последних тренировках днепровского клуба.
Вернувшийся из аренды Фелипе Пирес не заявлен на еврокубки.
Напомним, что поединок начнется в 21:00, UA-Футбол проведет
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