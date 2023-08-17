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Адамюк и Бланко не сыграют со Славией из-за повреждений

Лига Европы
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Обеих игроков нет в заявке на матч

Адамюк и Бланко не сыграют со Славией из-за повреждений

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитника "Днепра-1" Владимира Адамюка и хавбека команды Доминго Бланко не оказалась в заявке днепрян на ответный матч квалификации лиги Европы против "Славии".

Причина отсутствия этой пары игроков – травмы.

Как сообщает "ТаТоТаке", оба футболистаполучили мышечные повреждения на последних тренировках днепровского клуба.

Вернувшийся из аренды Фелипе Пирес не заявлен на еврокубки.

Напомним, что поединок начнется в 21:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча. В первой игре украинцы проиграли 0:3.

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В статье: Славия (Прага) Владимир Адамюк СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
ТаТоТаке

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