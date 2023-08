Парадоксы Славии: как коммунисты вывели антикоммунистический клуб на новый уровень

Вацлав Гавел как никто в Европе XXI века напоминал античного Марка Аврелия. Но с его времен Чехия сильно изменилась.

Милош Земан, ставший президентом в 2013-м, проталкивал антизападную повестку, делал ксенофобские заявления; при нем буйным цветом расцвела коррупция.

Само собой, такой правитель нравился Кремлю, но тот мало что мог предложить, так что в сентябре 2015-го президент Чехии стал единственным лидером страны ЕС, прибывшим в Пекин на военный парад по случаю окончания Второй мировой. По крайней мере, такой была официальная обертка. По факту Земан приехал договариваться об инвестициях в Чехию и переговоры продвигались хорошо.

Уже через полгода в Прагу приехал лично Си Цзиньпин, и за бокалом пива были подписаны документы, превращавшие Китай в крупного инвестора в страну.

В частности, бизнесмены из Поднебесной выкупили авиакомпанию Travel Service, пивоварню Lobkowicz, медиа-конгломерат Empresa, туроператора Invia, немного недвижимости в центре Праги; приобрели 50% акций чешско-словацкой финансовой компании J&T.

Ну, и среди прочего в глаза азиатам бросилась "Славия" – исторический спортивный клуб из Праги, который в тот момент почти разваливался.

Крупнейшим покупателем чешских компаний тогда выступил частный концерн CEFC China Energy, чей владелец Е Цзяньмин даже стал советником президента Земана.

И все оно шло хорошо, пока в 2018-м в Нью-Йорке не арестовали за подкуп африканских чиновников главного финансового директора CEFC Патрика Хо. Знал он, очевидно, много, поскольку в Пекине перестраховались и слили CEFC за считанные месяцы. Преуспевающая компания с многомиллиардными инвестициями на разных континентах обанкротилась; Е Цзяньмин был арестован и исчез, будто и не существовал никогда.

А еще спустя какое-то время в Пекине и подавно решили отказаться от крупных вложений в Европу в пользу рынков, где за взятки не наказывают.

"Славии" тогда повезло – ее не бросили. После коллапса CEFC клуб "унаследовали" другие китайские гиганты CITIC и Sinobo, и с тех пор они поддерживают пражан на уровне группа ЛЧ/плей-офф ЛЕ.

Slavia Prague won the 3rd Czech league title within 4 years. It's the 1st league champion won by a club owned by Chinese capital (by Sinobo, which also owns Beijing Guoan) this year in Europe. A lot have changed between China & Czech, and the ownership of the club since 2017. pic.twitter.com/fCRtpqaNka