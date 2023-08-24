Парадоксы Славии: как коммунисты вывели антикоммунистический клуб на новый уровень

Немного политики

Вацлав Гавел как никто в Европе XXI века напоминал античного Марка Аврелия. Но с его времен Чехия сильно изменилась.

Милош Земан, ставший президентом в 2013-м, проталкивал антизападную повестку, делал ксенофобские заявления; при нем буйным цветом расцвела коррупция.

Само собой, такой правитель нравился Кремлю, но тот мало что мог предложить, так что в сентябре 2015-го президент Чехии стал единственным лидером страны ЕС, прибывшим в Пекин на военный парад по случаю окончания Второй мировой. По крайней мере, такой была официальная обертка. По факту Земан приехал договариваться об инвестициях в Чехию и переговоры продвигались хорошо.

Уже через полгода в Прагу приехал лично Си Цзиньпин, и за бокалом пива были подписаны документы, превращавшие Китай в крупного инвестора в страну.

В частности, бизнесмены из Поднебесной выкупили авиакомпанию Travel Service, пивоварню Lobkowicz, медиа-конгломерат Empresa, туроператора Invia, немного недвижимости в центре Праги; приобрели 50% акций чешско-словацкой финансовой компании J&T.



Си Цзиньпин и Милош Земан в Праге, 2016 год. Фото: Česká tisková kancelář Си Цзиньпин и Милош Земан в Праге, 2016 год. Фото: Česká tisková kancelář

Ну, и среди прочего в глаза азиатам бросилась "Славия" – исторический спортивный клуб из Праги, который в тот момент почти разваливался.

Крупнейшим покупателем чешских компаний тогда выступил частный концерн CEFC China Energy, чей владелец Е Цзяньмин даже стал советником президента Земана.

И все оно шло хорошо, пока в 2018-м в Нью-Йорке не арестовали за подкуп африканских чиновников главного финансового директора CEFC Патрика Хо. Знал он, очевидно, много, поскольку в Пекине перестраховались и слили CEFC за считанные месяцы. Преуспевающая компания с многомиллиардными инвестициями на разных континентах обанкротилась; Е Цзяньмин был арестован и исчез, будто и не существовал никогда.

А еще спустя какое-то время в Пекине и подавно решили отказаться от крупных вложений в Европу в пользу рынков, где за взятки не наказывают.

"Славии" тогда повезло – ее не бросили. После коллапса CEFC клуб "унаследовали" другие китайские гиганты CITIC и Sinobo, и с тех пор они поддерживают пражан на уровне группа ЛЧ/плей-офф ЛЕ.

Slavia Prague won the 3rd Czech league title within 4 years. It's the 1st league champion won by a club owned by Chinese capital (by Sinobo, which also owns Beijing Guoan) this year in Europe. A lot have changed between China & Czech, and the ownership of the club since 2017. pic.twitter.com/fCRtpqaNka — Titan Sports (@titan_plus) June 27, 2020

Немного истории

Главные клубы Праги – "Спарта" и "Славия" – имеют очень разный бэкграунд.

Если "Спарта" основана левыми рабочими, и в эпоху ЧССР ее поддерживали коммунистические власти, то "Славия" тогда же считалась средоточием враждебных либералов.

У "Сшитых" очень давняя связь с Британией – шотландец Джон Мэдден тренировал команду в 1905-1930 годах; он же привил ей яркий, атакующий стиль, сделавший "Славию" одной из главных сенсаций в регионе. Она на равных сражалась за трофеи с "Аустрией" Матиаса Синделара и "Ференцварошем" Дьердя Шароши, а когда в 1937 году на родину вернулся Йозеф Бицан, пражане наконец выиграли Кубок Митропы.

Коммунисты, захватившие Чехию по итогам войны, не простили "Славии" ее успех, и клуб лишили стадиона, традиционного бело-красного цвета; на целых 9 лет переименовали в "Динамо".

Пусть вас не вводит в заблуждение звезда на эмблеме "Славии" – она не коммунистическая, а перевернутая, и означает "надежду во времена отчаяния".

В ЧССР отчаяние охватывало "Сшитых" регулярно. Лишь в 65-м клуб вернулся в первый дивизион, а титулами разжился и подавно уже после Бархатной революции.

С другой стороны, отсутствие результатов делало боление за "Славию" чем-то вроде политического заявления. Так, в Праге даже есть одноименное кафе, где перед матчами собиралась интеллигенция и за чашкой кофе обсуждала новости. Сам Гавел бывал там еженедельно, и когда в нулевые заведение хотели переименовать, лично протестовал против такого произвола.

Чувствуете этот вайб? Диссидентский, элитарный клуб, немало пострадавший от коммунистов, через 25 лет оказался в руках… коммунистов. Далеко не все в "Славии" нормально восприняли этот поворот.

Семья автора невероятных 805 голов Йозефа Бицана отказалась от сотрудничества с китайцами, заявив, что "коммунисты сломали отцу жизнь".

"Я потерял интерес к "Славии" в 2011 году, когда ее возглавил бывший министр транспорта Алеш Ребичек. Я не мог поддерживать клуб, во главе которого были мафиози", — говорит Иржи Пехе, политический обозреватель и бывший советник Гавела. "Когда же его купили китайцы, стало еще хуже. Сейчас клуб – это средство пропаганды".



Вацлав Гавел навсегда за "своим" столиком в "Славии". Фото: vhlf.org Вацлав Гавел навсегда за "своим" столиком в "Славии". Фото: vhlf.org

"Я не очень понимаю, что китайцы делают в "Славии", – говорит журналист и рок-музыкант Ян Мачачек, чей энтузиазм по отношению к команде также угас. "Может быть, победа в лиге даст им пиар, а нам что с того?"

Впрочем, правдиво и то, что в сезоне-2022/23 "Славия" собирала самую большую домашнюю аудиторию в Чехии – в среднем более 14,5 тысяч.

Немного спорта

Умению китайцев работать на "вражеской" территории можно позавидовать.

Им немного упростили задачи руины, в которые превратили клуб предыдущие владельцы. Так, в 2014-м "Славия" дома проиграла "Теплице" 0:7, а чемпионат завершила 13-й. Трудно упасть еще ниже.

С другой стороны, Sinobo не просто не упала – она быстро оформила рабочую бизнес-модель, которая уже седьмой сезон подряд позволяет клубу зарабатывать и побеждать. Комом вышел только первый блин, когда новые владельцы сделали ставку на ветеранов – тогда в Праге появились Руслан Ротань, Халил Алтынтоп, Данни.

Ту ошибку "Славия" исправила за неполный год, и дальше пошли разумные трансферы игроков на вырост. Никакой роскоши – рекордной до сих пор является покупка Никулаэ Станчу летом 2019-го за 4 млн. И это при том, что параллельно "Славия" продавала Томаша Соучека у "Вест Хэм" за 20,5 млн.

Блестящее знание чешского, восточноевропейского и скандинавского рынков – залог трансферных успехов "Славии".

Ну, и очень большой вклад вносит тренер Индрих Трпишовский. Его назначение в 2017-м выглядело рискованно, но сейчас он уже клубная легенда.

Под руководством этого наставника "Славия" четырежды побеждала в чемпионате в 2017-21 годах, выиграла четыре Кубка Чехии (2018-2023), дважды доходила до четвертьфинала Лиги Европы; побеждала в Европе "Севилью", "Лестер", "Ниццу", играла вничью с "Барселоной".

Параллельно доход от выступлений в Европе вырос с 0 в 2017 году до 18,2 млн евро в 2020 году.

Ну да, в последние годы пошел небольшой спад, но это не кризис. В 2022-м "Славия" выиграла регулярный сезон, но проиграла "Виктории" в плей-офф; в 2023-м – отстала от "Спарты" на два очка.

Старые лидеры и молодые таланты потихоньку расходятся, это неизбежно. Только за последние годы Йозеф Хушбауэр уехал в Германию, Алекс Крал и Ян Кухта – в Россию, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал оказались в "Вест Хэме", Давид Зима – в "Торино", Милан Шкода выбрал заработки в Турции.

Из свежего – в начале июля левый бэк Давид Юрасек перешел в "Бенфику" за 14 млн евро, после чего команда все равно выиграла все 5 матчей нового чемпионата. В этом вся "Славия".

При этом ни китайские владельцы, ни одиозный президент клуба Ярослав Тврдик, известный дружбой с Земаном, нигде не светятся. С фанатами работают нанятые профессионалы - снимают документалки, проводят живые и онлайн-встречи с футболистами, готовят видео-нарезки выступлений каждого новичка.

Все это вместе растапливает лед, и молодежь, читавшая о Пражской весне только в книгах, тянется к стадиону.

"Среди ультрас, которые заполняют Tribune Sever, есть небольшая группа, которая агитирует против неизвестного китайского инвестора, предположительно связанного с коммунистическим правительством", - говорит редактор фан-форума Ондрей Кремль. Но он же добавляет, что "никогда не чувствовал более тесной связи между фанатами и клубом, чем сейчас".

Резюме

"Славия" переживает лучший период за последние 90 лет благодаря инвестору, являющемуся ее идеологическим врагом. Парадокс, но правда.

Также эта история показывает, что Чехия, как и Европа, не против инвестиций из тоталитарных государств, пока те не переходят грань, как раньше Россия. Лишь после ее вторжения в Украину британцы зачесались и выгнали Абрамовича из "Челси".

Вероятно, то же когда-то ждет и "Славию", ведь внешняя политика Китая становится все более агрессивной. Тайвань – наиболее очевидная жертва.

Первый конфликт на этой почве уже произошел в 2019 году, когда Чехия отказалась признавать политику "одного Китая". Sinobo тогда на несколько месяцев заморозила финансирование "Славии", и лишь унизительное письмо Земана в Пекин его возобновило.

Но что дальше? Ждать новых условий и новых писем? Новый президент Петр Павел их писать не будет. Между тем суть Китая понятна каждому в Чехии, и легенда "Сшитых" Владимир Шмицер советует клубу уже сейчас смотреть в другую сторону: