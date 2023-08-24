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Полузащитник Зари: Славия много прессингует, будет тяжело
Игра уже сегодня
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник луганской "Зари" Арсений Батагов поделился своими ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против пражской "Славии".
"Славия" - сильная физически команда. Много прессингуют, будет тяжело. Но надо выигрывать борьбу и стараться создавать моменты. Только так мы можем победить", - приводит слова Батагова официальный сайт луганчан.
Напомним, матч "Славия" - "Заря" состоится сегодня, 24 августа в Праге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00. Ответная игра пройдет через неделю, 31 августа.
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