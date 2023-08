Лига Европы. Победы Аякса, Олимпиакоса и Динамо Загреб, Коваль пропустил на Фарерах

Сегодня, 24 августа, проходят первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Всего в нем участвуют 20 клубов, разбитые на 10 пар.

Украину на этой стадии представляет "Заря", которая померяется силами с пражской "Славией".

Ответные поединки состоятся через неделю. По их итогам победители пар выйдут в групповой раунд Лиги Европы; проигравшие - вылетят в групповой раунд Лиги конференций.

Проявили характер шотландцы, за что им честь и хвала.

Вплоть до 75-й минуты чемпион Швеции побеждал 2:0. "Хакену" удалось открыть счет в элегантной, умно разыгранной контратаке, а во втором тайме Ибрагим Садик удвоил его с пенальти.

Но что "Абердин"? Он перевернул все за 4 минуты. Героем стал македонец Боян Миовский, который сперва проявил голевое чутье в штрафной, а затем отличным пасом вывел на ворота Ники Девлина. Красиво! Определение сильнейшего переносится на "Питтодри".

"Хакен" (Швеция) - "Абердин" (Шотландия) - 2:2

Голы: Лаюни, 36, Садик, 69 (с пенальти) - Миовский, 75, Девлин, 79

О "позднем" поражении луганского клуба в Праге читайте в отдельном материале.

"Славия" (Чехия) - "Заря" (Украина) - 2:0

Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

Несопоставимые бюджеты команд нашли свое отражение на поле. "Карабах" выглядел острее, свежее, качественнее организовывал и завершал атаки.

2:0 - адекватный счет для такой игры. Первый мяч гости забили после углового, второй - в результате четко разыгранной контратаки. Думается, в Баку дела у "Олимпии" пойдут еще хуже.

"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:2

Голы: Медина, 32, Леандро Андраде, 44

Важная и сложная победа для омолодившегося "Динамо". В первом тайме "Спарте" дважды повезло - сперва с отмененным голом Иванушеца, а затем и с пенальти. Но когда игры нет, то и везение быстро иссякает.

"Динамо" буквально подавило чехов своими атаками. 7:2 по ударам в створ ворот взялись не на ровном месте. Ну, и, конечно, голы - трудовые, выстраданные, но от этого не менее справедливые. Кажется, "Спарта" просто не было готова к такому давлению.

"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Спарта" (Чехия) - 3:1

Голы: Шпикич, 44, Перич, 58, Иванушец, 61 - Крейчи, 39 (с пенальти)

"Аякс" решил не откладывать вопрос с выходом в группу и уничтожил "Лудогорец" уже на его поле. Это было несложно.

Фронтменом разгрома выступил ганец Мохаммед Кудус - у него хет-трик. Наш Игорь Пластун провел матч в запасе и в оборонительном цирке от своей команды не участвовал - можно сказать, бог миловал.

