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Ассист Кочергина принес первое очко Ракуву в группе ЛЕ - ничья 1:1 со Спортингом
Ракув замыкает свою таблицу
rakow.com
В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы чемпион Польши "Ракув" принимал лиссабонский "Спортинг".
В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин и внес вклад в результат своей команды.
Интересно, что "Спортинг" уже на 8-й минуте остались в меньшинстве, но на 14-й повел в счете – забил Коатес.
"Ракув" почти весь матч пытался отыграться м забил спасительный гол в самой концовке. На 79-й минуте Пьясецкий забил после передачи Кочергина.
В итоге, матч закончился вничью 1:1. Это первое очко "Ракува" в группе, "Спортинг" идет на втором месте с 4-мя очками.
"Ракув" - "Спортинг" 1:1
Голы: Пьясецкий (79) – Коатес (14)
Удален: Дьокереш (8, "Спортинг")
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