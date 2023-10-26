Ассист Кочергина принес первое очко Ракуву в группе ЛЕ - ничья 1:1 со Спортингом

В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы чемпион Польши "Ракув" принимал лиссабонский "Спортинг".

В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин и внес вклад в результат своей команды.

Интересно, что "Спортинг" уже на 8-й минуте остались в меньшинстве, но на 14-й повел в счете – забил Коатес.

"Ракув" почти весь матч пытался отыграться м забил спасительный гол в самой концовке. На 79-й минуте Пьясецкий забил после передачи Кочергина.

В итоге, матч закончился вничью 1:1. Это первое очко "Ракува" в группе, "Спортинг" идет на втором месте с 4-мя очками.

"Ракув" - "Спортинг" 1:1

Голы: Пьясецкий (79) – Коатес (14)

Удален: Дьокереш (8, "Спортинг")