Ассист Кочергина помог не проиграть. Ракув – Спортинг 1:1. Обзор матча, видео голов

Сложный был матч для обеих команд. "Спортинг" рано остался в меньшинстве, но даже в таких условиях сумел забить. Но "Ракув" не проиграл, потому что на гол ассистировал наш Владислав Кочергин. 1:1 – это первые очки "Ракува" в групповом раунде Лиги Европы.

Сосновец. "Арселор-Миттал Парк"

"Ракув" (Польша) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

Голы: Пьясецкий, 79 - Коатес, 14