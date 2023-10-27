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Ассист Кочергина помог не проиграть. Ракув – Спортинг 1:1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Ракув - Спортинг ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Ассист Кочергина помог не проиграть. Ракув – Спортинг 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сложный был матч для обеих команд. "Спортинг" рано остался в меньшинстве, но даже в таких условиях сумел забить. Но "Ракув" не проиграл, потому что на гол ассистировал наш Владислав Кочергин. 1:1 – это первые очки "Ракува" в групповом раунде Лиги Европы.

Сосновец. "Арселор-Миттал Парк"

"Ракув" (Польша) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

Голы: Пьясецкий, 79 - Коатес, 14

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига Европы Ракув (Ченстохова)
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