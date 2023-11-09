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Аякс – Брайтон. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.11.23
Амстердамцы хотят взять реванш. Но могут ли?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа B, четвертый тур
9 ноября, 19:45. "Иоганн Кройфф Арена"
Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
В прошлом туре "чайки" уверенно одолели "евреев" на своем поле, забив по одному голу в каждом из таймов. Это была первая победа "Брайтона" в еврокубках. Подопечные Де Дзерби пока не в лучшей форме, но и "Аякс" не может похвастаться стабильностью.
Новости Аякса
Хедвигес Мадуро временно возглавил "евреев" перед матчем против "Брайтона". Он потерпел два поражения, в том числе и от ПСВ 29 октября. Далее команду на полноценной основе принял Джон Вант Схип. И впервые за этот сезон "Аякс" дважды подряд победил! Да, сейчас это большое достижение. Сначала "Волендам" пропустил в Амстердаме два безответных гола, а затем "евреи" разгромили "Херенвен". За два матча было набрано больше очков, чем восемь туров до того.
В рамках ЛЕ ситуация более плачевна. В активе (или пассиве) команды два очка в трех матчах. Если поражение "чайкам" было закономерным, то в обоих других поединках "Аякс" потерял победы. В этих случаях амстердамцы вели в счете, но не смогли выдержать матчи до конца.
Кадры хозяев
Основной голкипер старта сезона Гортер в лазарете. Также травмирован его партнер по амплуа Рульи. Кроме них лечатся молодые ван Аксель и Маннсверк.
Новости Брайтона
Последние два матча в АПЛ "чайки" завершили вничью. В частности, на минувших выходных только благодаря автоголу Янга удалось сыграть вничью с "Эвертоном". Всего в последних пяти поединках чемпионата команда Де Дзерби заработала лишь три очка. Амбиция на Лигу чемпионов улеглась – сейчас "Брайтон" идет седьмым в турнирной таблице, уступая шесть очков четвертому "Арсеналу". Не самый плохой результат, но ввиду мощного старта сезона могло быть все гораздо лучше.
В Лиге Европы подопечные итальянца идут по нарастающей. Сначала они сенсационно уступили дома АЭК (это до сих пор единственная победа греков на групповом этапе), затем вырвали гостевую ничью против “Марселя”, а дальше уже взяли верх над “Аяксом”. Текущее третье место ничего совершенно не значит. Команда может завершить как на первой позиции, так и на последней.
Кадры гостей
Четыре футболиста сейчас находятся в лазарете "чаек". Де Дзерби не может рассчитывать на Велбека, Энкисо, Марча и Эступиньяна.
Последние пять матчей Аякса и Брайтона
Последние пять встреч хозяев
- 05.11. Аякс – Херенвен 4:1 (Эредивизи)
- 02.11. Аякс – Волендам 2:0 (Эредивизи)
- 29.10. ПСВ – Аякс 5:2 (Эредивизи)
- 26.10. Брайтон – Аякс 2:0 (Лига Европы)
- 22.10. Утрехт – Аякс 4:3 (Эредивизи)
Последние пять встреч гостей
- 04.11. Эвертон – Брайтон 1:1 (АПЛ)
- 29.10. Брайтон – Фулхэм 1:1 (АПЛ)
- 26.10. Брайтон – Аякс 2:0 (Лига Европы)
- 21.10. Манчестер Сити – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 08.10. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
Очные встречи между соперниками
26 октября команды сыграли единственный свой очный поединок в Англии. В конце первого тайма Жоао Педро вывел "чаек" вперед, а после перерыва Фати удвоил преимущество "Брайтона".
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Марсель
|3
|1
|2
|0
|8-6
|5
|2
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|3
|Брайтон
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|4
|Аякс
|3
|0
|2
|1
|4-6
|2
Ставки и коэффициенты на матч Аякс – Брайтон
Прогноз матча Аякс – Брайтон от UA-Football
Сегодня должен быть интересный матч, ведь обе команды на определенном подъеме после кризиса. “Аякс” получил моральный толчок и может одержать третью подряд домашнюю победу. "Брайтон" благодаря трем очкам может серьезно замахнуться на плей-офф ЛЕ. Однако точно команды будут открываться и много атаковать – достаточно нестабильная оборона обоих будет сыпаться. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (Кф 2,5).
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