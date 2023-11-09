Аякс – Брайтон. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.11.23

Лига Европы

Группа B, четвертый тур

9 ноября, 19:45. "Иоганн Кройфф Арена"

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аякс - Брайтон Смотреть трансляцию

В прошлом туре "чайки" уверенно одолели "евреев" на своем поле, забив по одному голу в каждом из таймов. Это была первая победа "Брайтона" в еврокубках. Подопечные Де Дзерби пока не в лучшей форме, но и "Аякс" не может похвастаться стабильностью.

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Новости Аякса

Хедвигес Мадуро временно возглавил "евреев" перед матчем против "Брайтона". Он потерпел два поражения, в том числе и от ПСВ 29 октября. Далее команду на полноценной основе принял Джон Вант Схип. И впервые за этот сезон "Аякс" дважды подряд победил! Да, сейчас это большое достижение. Сначала "Волендам" пропустил в Амстердаме два безответных гола, а затем "евреи" разгромили "Херенвен". За два матча было набрано больше очков, чем восемь туров до того.

В рамках ЛЕ ситуация более плачевна. В активе (или пассиве) команды два очка в трех матчах. Если поражение "чайкам" было закономерным, то в обоих других поединках "Аякс" потерял победы. В этих случаях амстердамцы вели в счете, но не смогли выдержать матчи до конца.

Кадры хозяев

Основной голкипер старта сезона Гортер в лазарете. Также травмирован его партнер по амплуа Рульи. Кроме них лечатся молодые ван Аксель и Маннсверк.

Новости Брайтона

Последние два матча в АПЛ "чайки" завершили вничью. В частности, на минувших выходных только благодаря автоголу Янга удалось сыграть вничью с "Эвертоном". Всего в последних пяти поединках чемпионата команда Де Дзерби заработала лишь три очка. Амбиция на Лигу чемпионов улеглась – сейчас "Брайтон" идет седьмым в турнирной таблице, уступая шесть очков четвертому "Арсеналу". Не самый плохой результат, но ввиду мощного старта сезона могло быть все гораздо лучше.

В Лиге Европы подопечные итальянца идут по нарастающей. Сначала они сенсационно уступили дома АЭК (это до сих пор единственная победа греков на групповом этапе), затем вырвали гостевую ничью против “Марселя”, а дальше уже взяли верх над “Аяксом”. Текущее третье место ничего совершенно не значит. Команда может завершить как на первой позиции, так и на последней.

Кадры гостей

Четыре футболиста сейчас находятся в лазарете "чаек". Де Дзерби не может рассчитывать на Велбека, Энкисо, Марча и Эступиньяна.

Последние пять матчей Аякса и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

05.11. Аякс – Херенвен 4:1 (Эредивизи)

02.11. Аякс – Волендам 2:0 (Эредивизи)

29.10. ПСВ – Аякс 5:2 (Эредивизи)

26.10. Брайтон – Аякс 2:0 (Лига Европы)

22.10. Утрехт – Аякс 4:3 (Эредивизи)

Последние пять встреч гостей

04.11. Эвертон – Брайтон 1:1 (АПЛ)

29.10. Брайтон – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

26.10. Брайтон – Аякс 2:0 (Лига Европы)

21.10. Манчестер Сити – Брайтон 2:1 (АПЛ)

08.10. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Очные встречи между соперниками

26 октября команды сыграли единственный свой очный поединок в Англии. В конце первого тайма Жоао Педро вывел "чаек" вперед, а после перерыва Фати удвоил преимущество "Брайтона".

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Марсель 3 1 2 0 8-6 5 2 АЕК 3 1 1 1 5-6 4 3 Брайтон 3 1 1 1 6-5 4 4 Аякс 3 0 2 1 4-6 2

Ставки и коэффициенты на матч Аякс – Брайтон

Прогноз матча Аякс – Брайтон от UA-Football

Сегодня должен быть интересный матч, ведь обе команды на определенном подъеме после кризиса. “Аякс” получил моральный толчок и может одержать третью подряд домашнюю победу. "Брайтон" благодаря трем очкам может серьезно замахнуться на плей-офф ЛЕ. Однако точно команды будут открываться и много атаковать – достаточно нестабильная оборона обоих будет сыпаться. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (Кф 2,5).