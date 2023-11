Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса

Фрайбург. "Европа Парк"

"Фрайбург" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) - 5:0

Голы: Грегорич, 3, 8, 36, Сильдиллия, 42, Доан, 77

Греки перед игрой сохраняли шансы на выход в плей-офф ЛЕ, но их растоптали за тайм. Точнее, растоптал. Австриец Михаэль Грегорич трижды сыграл, как и полагается центрфорварду, завершая атаки как ногами, так и со второого этажа. Еще бы - 193 см.

К хет-трику Грегорич добавил ассист, а в это же время "Оли" завершил матч без единого удара в створ ворот. Надо ли говорить, что выход "Фрайбурга" из группы справедлив?

5 - SC Freiburg are the first German club to score at least five goals in two consecutive Europa League matches (5-0 against Backa Topola and Olympiakos). Novelty. #SCFOLY #UEL pic.twitter.com/6CmtJ4sVnP

Бачка Топола. "ТСК Арена"

ТСК (Сербия) - "Вест Хэм" (Англия) - 0:1

Гол: Соучек, 89

Скучноватый матч, в котором одни не могли, а другие не хотели форсировать события. Зачем? Даже в случае поражения "Молотобойцы" выходили бы в плей-офф.

В итоге англичане большую часть матча вяло контролировали мяч, и только Бенрама пытался что-то выдумать. Забил же по итогу не он, а Томаш Соучек - у этого опорника просто феноменальное чутье при подачах; словно классный центрфорвард, он точно знал, куда подаст Максвель Корне.

Афины. "Айя София"

АЕК (Греция) - "Брайтон" (Англия) - 0:1

Гол: Жоао Педро. 55 (с пенальти)

"Брайтон" в лобовом матче выиграл место в плей-офф Лиги Европы, хотя и не был лучшей командой на поле.

АЕК больше атаковал, и в первом тайме только везение и мастерство вратаря Вербрюггена спасало "Чаек" после ударов Пинеды и Цубера. И что было дальше? Сперва пенальти, затем АЕК подвел Гачинович - и так "Брайтон" достоял до свистка. Далеко не самая яркая, хотя и весьма важная победа команды Роберто Де Дзерби.

Прага. "Дженерали Арена"

"Спарта" (Чехия) - "Бетис" (Испания) - 1:0

Гол: Хараслин, 54

А вот в группе С ситуация закручивается. "Спарта" отказалась мириться с третьей строчкой и одолела дома "Бетис", который выпустил сильно разбавленный резервистами состав.

Гол забил Лукаш Хараслин точным ударом в угол с линии штрафной - это было красиво. "Бетис" же запомнился плохой реализацией (особенно "впечатлил" Борха Иглесиас) и ошибками в простых ситуациях. Вероятно, играй Иско, Айосе, Виллиан Жозе со старта - все было бы иначе, но им нужен отдых, и 14-матчевая беспроигрышная серия "Бетиса" на этом закончилась.

Бергамо. "Атлети Адзурри д’Италия"

"Аталанта" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

Голы: Скамакка, 23 - Эдвардс, 56

"Аталанта" выиграла группу на везении и таланте Скамакки. Огромный нападающий в контратаке решился на удар метров с 25-ти - и прошил им голкипера.

При этом на поле доминировал "Спортинг", и Эдвардс на пару с Поте за счет технического превосходства над опекунами создали не один, а целых пять абсолютно голевых моментов. Один англичанин реализовал; еще в двух случаях "Аталанту" спасал каркас. Даже хорошо, что в параллельном матче "Штурм" проиграл и этим вывел "Львов" в плей-офф ЛЕ. Эта команда там не затеряется точно.

2 - Atalanta have topped their Europa League group in both of their participations in this phase of the competition. The Bergamaschi are unbeaten in the 11 matches played at this stage in the competition (W7 D4). Determination.#AtalantaSporting #UEL pic.twitter.com/aOKPci1gVJ