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Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса

Лига Европы
Обновлено

Клубы из топ-лиг доминируют во втором по рангу еврокубке

Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Группа А

Фрайбург. "Европа Парк"

"Фрайбург" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) - 5:0

Голы: Грегорич, 3, 8, 36, Сильдиллия, 42, Доан, 77

Греки перед игрой сохраняли шансы на выход в плей-офф ЛЕ, но их растоптали за тайм. Точнее, растоптал. Австриец Михаэль Грегорич трижды сыграл, как и полагается центрфорварду, завершая атаки как ногами, так и со второого этажа. Еще бы - 193 см.

К хет-трику Грегорич добавил ассист, а в это же время "Оли" завершил матч без единого удара в створ ворот. Надо ли говорить, что выход "Фрайбурга" из группы справедлив?

Бачка Топола. "ТСК Арена"

ТСК (Сербия) - "Вест Хэм" (Англия) - 0:1

Гол: Соучек, 89

Скучноватый матч, в котором одни не могли, а другие не хотели форсировать события. Зачем? Даже в случае поражения "Молотобойцы" выходили бы в плей-офф.

В итоге англичане большую часть матча вяло контролировали мяч, и только Бенрама пытался что-то выдумать. Забил же по итогу не он, а Томаш Соучек - у этого опорника просто феноменальное чутье при подачах; словно классный центрфорвард, он точно знал, куда подаст Максвель Корне.

Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса - изображение 1

Группа В

Афины. "Айя София"

АЕК (Греция) - "Брайтон" (Англия) - 0:1

Гол: Жоао Педро. 55 (с пенальти)

"Брайтон" в лобовом матче выиграл место в плей-офф Лиги Европы, хотя и не был лучшей командой на поле.

АЕК больше атаковал, и в первом тайме только везение и мастерство вратаря Вербрюггена спасало "Чаек" после ударов Пинеды и Цубера. И что было дальше? Сперва пенальти, затем АЕК подвел Гачинович - и так "Брайтон" достоял до свистка. Далеко не самая яркая, хотя и весьма важная победа команды Роберто Де Дзерби.

Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса - изображение 2

Группа С

Прага. "Дженерали Арена"

"Спарта" (Чехия) - "Бетис" (Испания) - 1:0

Гол: Хараслин, 54

А вот в группе С ситуация закручивается. "Спарта" отказалась мириться с третьей строчкой и одолела дома "Бетис", который выпустил сильно разбавленный резервистами состав.

Гол забил Лукаш Хараслин точным ударом в угол с линии штрафной - это было красиво. "Бетис" же запомнился плохой реализацией (особенно "впечатлил" Борха Иглесиас) и ошибками в простых ситуациях. Вероятно, играй Иско, Айосе, Виллиан Жозе со старта - все было бы иначе, но им нужен отдых, и 14-матчевая беспроигрышная серия "Бетиса" на этом закончилась.

Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса - изображение 3

Группа D

Бергамо. "Атлети Адзурри д’Италия"

"Аталанта" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

Голы: Скамакка, 23 - Эдвардс, 56

"Аталанта" выиграла группу на везении и таланте Скамакки. Огромный нападающий в контратаке решился на удар метров с 25-ти - и прошил им голкипера.

При этом на поле доминировал "Спортинг", и Эдвардс на пару с Поте за счет технического превосходства над опекунами создали не один, а целых пять абсолютно голевых моментов. Один англичанин реализовал; еще в двух случаях "Аталанту" спасал каркас. Даже хорошо, что в параллельном матче "Штурм" проиграл и этим вывел "Львов" в плей-офф ЛЕ. Эта команда там не затеряется точно.

Грац. "Меркур Арена"

"Штурм" (Австрия) - "Ракув" (Польша) - 0:1

Гол: Йебоа, 81

"Ракув" уже не имел шансов выйти в плей-офф ЛЕ, но решил побороться за место в Лиге конференций, и дал "Штурму" неожиданно мощный бой. Всю игру команды обменивались опасными моментами, хотя, положа руку на сердце, хозяева таки были лучше, и главный герой встречи - это вратарь "Ракува" Владан Ковачевич.

Как забили поляки? Очень просто. Жан Карлос прошел в лицевую и прострелил на Йебоа. Наш Влад Кочергин отбегал весь матч и дважды опасно пробивал выше ворот.

Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса - изображение 4

Группа F

Будапешт. "Пушкаш Арена"

"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Ренн" (Франция) - 0:3

Голы: Террье, 29, Гуири, 47, Ридер, 90+2

Здесь борьбы не было даже близко. У израильтян ноль ударов в створ, да и опасных атак по сути не было.

У "Ренна" Террье и Гуири забили ударами со средней, но гораздо более впечатлили свободные зоны, которые оставляла перед воротами защита "Маккаби". Это не уровень еврокубков точно. Ну, а "Ренн" досрочно шагает в плей-офф - неплохо для 10-й команды Лиги 1.

Лига Европы. Вест Хэм, Аталанта, Ренн и Спортинг выходят в плей-офф, громкий провал Олимпиакоса - изображение 5
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