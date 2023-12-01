Лига Европы
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Обамеянг и Гакпо - среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ
4 претендента на звание лучшего игрока тура
фото: Olympique de Marseille, Twitter
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
- Форвард "Фрайбурга" Михаэль Грегорич сделал хет-трик и голевую передачу в матче с "Олимпиакосом" (5:0).
- Форвард "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг сделал хет-трик в матче с "Аяксом" (4:3).
- Хавбек "Мольде" Кристиан Эриксен забил два гола в матче с "Карабахом" (2:2).
- Хавбек "Ливерпуля" Коди Гакпо сделал дубль в матче с ЛАСК (4:0).
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