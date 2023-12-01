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Обамеянг и Гакпо - среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Лига Европы
Обновлено

4 претендента на звание лучшего игрока тура

Обамеянг и Гакпо - среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

фото: Olympique de Marseille, Twitter

UA-Футбол
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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

  • Форвард "Фрайбурга" Михаэль Грегорич сделал хет-трик и голевую передачу в матче с "Олимпиакосом" (5:0).
  • Форвард "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг сделал хет-трик в матче с "Аяксом" (4:3).
  • Хавбек "Мольде" Кристиан Эриксен забил два гола в матче с "Карабахом" (2:2).
  • Хавбек "Ливерпуля" Коди Гакпо сделал дубль в матче с ЛАСК (4:0).

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Источник:
uefa
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