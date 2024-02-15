Валерий Кривенцов: Хоть Марсель и имеет преимущество, у Шахтера не должно быть серьезных проблем в игре

Сегодня, 15.02.2024, единственный представитель нашей страны в еврокубках, донецкий "Шахтер", проведет первый официальный матч в новом году. Подопечные Марио Пушича в рамках Лиги Европы сыграют с французским "Марселем". В преддверии этого поединка корреспондент UA-Футбол взял интервью у бывшего полузащитника "Шахтера" Валерия Кривенцова, который в осенней части нынешнего сезона некоторое время стоял у руля луганской "Зари". В нем 50-летний специалист поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге и высказал мнение о кадровых делах горняков.

– Когда украинские команды играют в еврокубковых турнирах, наши ожидания всегда связаны с достойными выступлениями, – начинает Кривенцов. – Мы их всячески поддерживаем, переживаем за каждую из них и желаем победы.

- В нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Марсель" является одним из опытных и неуступчивых соперников. Учитывая эти качества, как, по-вашему, может сложиться поединок для "Шахтера"?

– Да, я согласен относительно высокого уровня "Марселя". Хотя в чемпионате Франции дела у этой команды сейчас идут не лучшим образом, но благодаря соревновательному циклу она все же на ходу - значит, имеет преимущество. В отличие от французов "Шахтер" после тренировочного сбора сыграет только первый официальный матч. Так что в этом плане преимущество также будет у "Марселя". Однако утверждать это однозначно сложно. Думаю, что матч будет очень интересным.

- Удавалось ли вам посмотреть хотя бы один товарищеский матч с участием горняков этой зимой?

- Я почти все игры наших команд на сборах смотрел по телевизору – и очень хорошо, что их транслируют.

– И как вам нынешний "Шахтер"?

– Интересная команда, в которой много новичков. Понятно, что новому главному тренеру нужно время для сыгранности и для того, чтобы донести подопечным свои идеи. Впрочем, рисунок игры "Шахтера" особо не изменился. Те футболисты, которые есть в команде, придерживаются игровой структуры. К тому же добавились новые игроки, поэтому думаю, что у донецкой команды не должно быть какой-то серьезной проблемы в игре.

- "Шахтер" продолжает и дальше использовать в трансферной работе бразильский вектор или это что-то вроде дани моде?

– Да нет, не думаю, что это дань моде. Ведь следует учитывать, что времена сейчас все же тяжелые. Так что рисковать нельзя, нужно брать только хороших игроков. Если "Шахтер" решил искать их на бразильском рынке, то приглашенные в команду исполнители действительно должны быть квалифицированными и иметь огромный потенциал, чтобы в ближайшем будущем приносить команде победы. А потом "засветиться" и хорошо себя продать, от чего все стороны только выиграют. Тем более, что эта схема уже давно отработана. Она действенна, постоянно приносила свои плоды. Думаю, что "Шахтер" от нее не отходит. Впрочем, очень важно, каков потенциал новых бразильских легионеров. Мы с вами сейчас можем на эту тему говорить что угодно, но время покажет, что и как.

- Вместе с бразильским направлением в донецком клубе прослеживается еще одно – грузинское. К Георгию Гочолеишвили и Ираклию Азарову, пополнившим ряды "Шахтера" в прошлом году, недавно добавился еще один грузин – центральный защитник Лука Лацабидзе из тбилисского "Динамо"...

- Когда я был игроком "Шахтера", в команде тоже было три грузина – Георгий Чихрадзе, Мамука Джугели и Юрий Габискирия. Уже потом пришел Михаил Поцхверия.

– Представители этого народа в футбольном плане всегда считались искусными игроками. Следует надеяться, что и грузинский вектор в "Шахтере" тоже оправдает себя.

– Нам не нужно смотреть в паспорт футболистов. Не столь важно, кто они – грузины или армяне. Мы всех рады видеть на нашей земле. Главное, чтобы они игроки были хорошими.

- Кто из троицы зимних новичков – Лука Лацабидзе, бразильцы Кевин и Марлон Гомес, заключившие контракты с донецким клубом, произвели на вас приятное впечатление в спаррингах?

- Это все были товарищеские, контрольные матчи, поэтому делать какие-то выводы только на их основании не стоит. Сейчас пойдут официальные поединки – тогда и увидим. Тем более, что в первом же из таких матчей "Шахтера" ждет такой серьезный экзамен, как "Марсель". Повторюсь: французский клуб – соперник высокого уровня.