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Снова дуплетом. Шахтер и Марсель в концовке матча снова обменялись голами. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

4 гола во втором тайме

Снова дуплетом. Шахтер и Марсель в концовке матча снова обменялись голами. ВИДЕО

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гамбурге сыграл свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

В первом тайме команды сыграли на ноль, а вот после перерыва немного расшевелились - гости открыли счет на 64-й минуте, однако "Шахтер" сравнял уже через 4 минуты.

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В концовке французы выглядели острее, и, наверное, закономерно вышли вперед – почти все сделал Обамеянг, который прошел с фланга и отдал идеальный пас под удар Ндиае – 1:2 на 90-й минуте.

Впрочем, "Шахтер" успел отыграться – Эгиналду на 90+3 после навеса Зубкова – 2:2.

Гол Ндиае:

Гол Эгиналду:

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