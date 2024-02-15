Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли

Главный тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" (2:2).

"Мне очень тяжело комментировать результат матча. Я 30 лет в футболе, но у меня не было таких ситуаций, как сегодня.

Мы хотели выиграть этот матч, нам почти это удалось. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Также нас ждет ответная игра с "Шахтером".

Мы были очень близки к победе, но потеряли ее. Я не могу прийти сюда с улыбкой, словно мы выиграли", - сказал Гаттузо.