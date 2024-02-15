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Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли
Марсель забил на 90-й минуте, а пропустил - на 90+3
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо прокомментировал итог
"Мне очень тяжело комментировать результат матча. Я 30 лет в футболе, но у меня не было таких ситуаций, как сегодня.
Мы хотели выиграть этот матч, нам почти это удалось. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Также нас ждет ответная игра с "Шахтером".
Мы были очень близки к победе, но потеряли ее. Я не могу прийти сюда с улыбкой, словно мы выиграли", - сказал Гаттузо.
Напомним, что ответный поединок состоится через неделю во Франции.
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