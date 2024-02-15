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Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли

Лига Европы

Марсель забил на 90-й минуте, а пропустил - на 90+3

Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" (2:2).

"Мне очень тяжело комментировать результат матча. Я 30 лет в футболе, но у меня не было таких ситуаций, как сегодня.

Мы хотели выиграть этот матч, нам почти это удалось. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Также нас ждет ответная игра с "Шахтером".

Мы были очень близки к победе, но потеряли ее. Я не могу прийти сюда с улыбкой, словно мы выиграли", - сказал Гаттузо.

Напомним, что ответный поединок состоится через неделю во Франции.

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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2024 в 03:46
Вот это более трезвая оценка... С учетом того, что Марсель раза три еще простил в ситуациях, когда ни от защиты, ни от Ризныка уже ничего не зависело
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2024 в 03:46
Вот это более трезвая оценка... С учетом того, что Марсель раза три еще простил в ситуациях, когда ни от защиты, ни от Ризныка уже ничего не зависело
Ответить
0
0

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