Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ремейк финала еврокубка двухлетней давности. Фейеноорд - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
Мировая в Нидерландах
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 1/16 плей-офф Лиги Европы сыграли финалисты Лиги конференций сезона 2021/2022 "Фейеноорд" и "Рома". Поединок проходил в Роттердаме.
Счёт открыли хозяева в компенсированное время к первому тайму - отличился Пайшан. "Рома", в свою очередь, ответила голом Лукаку во второй половине встречи.
Судьба противостояния определится через неделю, 22 февраля, в Риме.
Лига Европы 2023/2024. 1/16 плей-офф.
"Фейеноорд" – "Рома" – 1:1
Голы: Пайшан (45+1) – Лукаку (67)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Шахтер стартует в Лиге Европы, но основные конкуренты Украины в Таблице коэффициентов – в Лиге конференций
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн