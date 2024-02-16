  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ремейк финала еврокубка двухлетней давности. Фейеноорд - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ремейк финала еврокубка двухлетней давности. Фейеноорд - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Мировая в Нидерландах

Ремейк финала еврокубка двухлетней давности. Фейеноорд - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 1/16 плей-офф Лиги Европы сыграли финалисты Лиги конференций сезона 2021/2022 "Фейеноорд" и "Рома". Поединок проходил в Роттердаме.

Счёт открыли хозяева в компенсированное время к первому тайму - отличился Пайшан. "Рома", в свою очередь, ответила голом Лукаку во второй половине встречи.

Судьба противостояния определится через неделю, 22 февраля, в Риме.

Лига Европы 2023/2024. 1/16 плей-офф.

"Фейеноорд" – "Рома" – 1:1

Голы: Пайшан (45+1) – Лукаку (67)

По теме
yellow-arrow
Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию
yellow-arrow
Степаненко: Создали много моментов, но где-то пропустили из-за своих ошибок
yellow-arrow
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лига Европы Фейеноорд (Роттердам) ФК Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости