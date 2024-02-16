  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Гол игрока Шахтера претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол игрока Шахтера претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Эгиналду спас "горняков" от поражения

Гол игрока Шахтера претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

УЕФА огласил список футболистов, которые номинированы на звание лучшего автора гола недели в Лиге Европы. В четверг, 15 февраля были сыграны первые матчи 1/16 финала.

На награду претендует бразильский полузащитник "Шахтера" Эгиналду, который отметился в ворота "Марселя" (2:2) и спас "горняков" от поражения.

В число номинантов также вошли: форвард "Галатасарая" Мауро Икарди (его гол помог одержать победу в матче с пражской "Спартой" 3:2), защитник ФК "Спарта" Прага Анхело Пресиадо (забил "Галатасараю" 2:3) и вингер "Милана" Рафаэл Леау (отличился в поединке с "Ренном" 3:0).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию
yellow-arrow
Степаненко: Создали много моментов, но где-то пропустили из-за своих ошибок
yellow-arrow
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Мауро Икарди Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Спарта (Прага) Рафаэль Леау Эгиналдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости