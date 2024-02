Гол игрока Шахтера претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

УЕФА огласил список футболистов, которые номинированы на звание лучшего автора гола недели в Лиге Европы. В четверг, 15 февраля были сыграны первые матчи 1/16 финала.

На награду претендует бразильский полузащитник "Шахтера" Эгиналду, который отметился в ворота "Марселя" (2:2) и спас "горняков" от поражения.

В число номинантов также вошли: форвард "Галатасарая" Мауро Икарди (его гол помог одержать победу в матче с пражской "Спартой" 3:2), защитник ФК "Спарта" Прага Анхело Пресиадо (забил "Галатасараю" 2:3) и вингер "Милана" Рафаэл Леау (отличился в поединке с "Ренном" 3:0).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

