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Гол игрока Шахтера претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Эгиналду спас "горняков" от поражения
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
УЕФА огласил список футболистов, которые номинированы на звание лучшего автора гола недели в Лиге Европы. В четверг, 15 февраля были сыграны первые матчи 1/16 финала.
На награду претендует бразильский полузащитник "Шахтера" Эгиналду, который отметился в ворота "Марселя" (2:2) и спас "горняков" от поражения.
В число номинантов также вошли: форвард "Галатасарая" Мауро Икарди (его гол помог одержать победу в матче с пражской "Спартой" 3:2), защитник ФК "Спарта" Прага Анхело Пресиадо (забил "Галатасараю" 2:3) и вингер "Милана" Рафаэл Леау (отличился в поединке с "Ренном" 3:0).
Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Preciado precision.— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 15, 2024
Effortless from Rafael Leão.
DRAMA provided by Icardi & Eguinaldo!
Which goal gets your vote?@Heineken || #UELGOTW || #UEL
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