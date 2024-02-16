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5 голов и 2 удаления. Галатасарай - Спарта 3:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Сумасшедший матч в Стамбуле

5 голов и 2 удаления. Галатасарай - Спарта 3:2. Видео голов и обзор матча

Anadolu Ajansi

Новина українською

В первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы "Галатасарай" принимал чешскую "Спарту".

На протяжении первого тайма обе команды показывали интенсивный футбол, но забит был только один гол усилиями Демирбая на 19-й минуте. Все основные события произошли уже во второй половине встречи - после перерыва зрители увидели 4 забитых мяча и 2 удаления. Итог - минимальная победа хозяев.

Ответная игра между "Галатасараем" и "Спартой" состоится через неделю, 22 февраля, в Праге.

Лига Европы. Плей-офф.

Галатасарай – Спарта – 3:2

Голы: Демирбай (19), Мертенс (60) Икарди (90+1) – Пресиадо (47), Кухта (65)

Удаления: Нельссон (62) – Ринеш (80)

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Лига Европы Галатасарай (Стамбул) Спарта (Прага)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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