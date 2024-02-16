Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию

Наставник "Милана" Стефано Пиоли оценил перспективы своей команды на победу в Лиге Европы.

"В этом клубе всегда есть амбиции. "Милан" – шестой в числе фаворитов на победу. Наши шансы оценивают всего в пять процентов. Сейчас наши мысли заняты ответной игрой. Матч за матчем. Постараемся пройти все стадии и дойти до конца.

Конечно, Лига чемпионов выше по уровню, но если посмотреть на участников Лиги Европы, то здесь есть "Байер", "Ливерпуль" и другие топ-клубы. Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал этот турнир - придает дополнительную мотивацию", - цитирует Пиоли All Football.