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Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию

Лига Европы

Комментарий коуча россонери

Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию

Новина українською

Наставник "Милана" Стефано Пиоли оценил перспективы своей команды на победу в Лиге Европы.

"В этом клубе всегда есть амбиции. "Милан" – шестой в числе фаворитов на победу. Наши шансы оценивают всего в пять процентов. Сейчас наши мысли заняты ответной игрой. Матч за матчем. Постараемся пройти все стадии и дойти до конца.

Конечно, Лига чемпионов выше по уровню, но если посмотреть на участников Лиги Европы, то здесь есть "Байер", "Ливерпуль" и другие топ-клубы. Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал этот турнир - придает дополнительную мотивацию", - цитирует Пиоли All Football.

Ответный матч с "Ренном" "россонери" проведут 22 февраля.

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Лига Европы Стефано Пиоли Милан
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Источник:
All Football
Опубликовал: Александр Бураков
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