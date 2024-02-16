Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию
Комментарий коуча россонери
Наставник "Милана" Стефано Пиоли оценил перспективы своей команды на победу в Лиге Европы.
"В этом клубе всегда есть амбиции. "Милан" – шестой в числе фаворитов на победу. Наши шансы оценивают всего в пять процентов. Сейчас наши мысли заняты ответной игрой. Матч за матчем. Постараемся пройти все стадии и дойти до конца.
Конечно, Лига чемпионов выше по уровню, но если посмотреть на участников Лиги Европы, то здесь есть "Байер", "Ливерпуль" и другие топ-клубы. Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал этот турнир - придает дополнительную мотивацию", - цитирует Пиоли All Football.
Ответный матч с "Ренном" "россонери" проведут 22 февраля.
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
- Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли
- Шахтер - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО