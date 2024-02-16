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Пушич: Рефери лишил нас чистого гола, очевидно, это был не его день
Тем не менее, тренер горняков доволен своей командой
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал итог
"Я ребятам сказал, что остались двойственные чувства. Я горжусь командой, отличное выступление. Здорово показать такую игру после двух месяцев без серьезных матчей. Я считаю, что мы доминировали и при игре с мячом, и без мяча. Но могут быть проблемы в обороне, если играешь с соперником, у которого есть индивидуально сильные игроки. И мы дважды имели такие проблемы.
Признаю – у нас были проблемы в обороне, но мы заслужили забить второй гол. Но мне казалось, что мы могли создавать больше моментов, это моменты могли быть более качественными, чтобы забить еще. Но если сложить все факторы, то это хорошее достижение для нас. Решение арбитра на старте матча? Это было не странное решение. Это было чрезвычайно плохое решение, потому что рефери лишил нас чистого гола. Это невероятно. Я ему в перерыве говорил, что это катастрофическое решение. Очевидно, это был не его день.
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Но мы показали характер и стойкость. Я обычно судей не обсуждаю, но таких решений на этом уровне быть не должно. Во втором матче нужно контролировать игру. Уверен, свои моменты у нас будут, ведь мы показали, что в состоянии противостоять этому сопернику", — сказал Пушич.
Напомним, что ответный поединок состоится через неделю, в четверг, 22 февраля, во Франции.
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