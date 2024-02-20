Шахтер прибыл в Марсель. В списке Пушича - 28 игроков

Донецкий " Шахтер " отправился на ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы с "Марселем".

Ближе к вечеру 20 февраля команда чартерным рейсом совершила перелет с Гамбурга на юг Франции и около 18:00 по местному времени прибыла в аэропорт Марселя.

Главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял на матч 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе

Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

Напомним, что матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22, февраля, и начнется в 22:00. Первый поединок в Гамбурге завершился вничью 2:2.