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Шахтер прибыл в Марсель. В списке Пушича - 28 игроков
Матч уже в четверг
shakhtar.com
Донецкий "
Ближе к вечеру 20 февраля команда чартерным рейсом совершила перелет с Гамбурга на юг Франции и около 18:00 по местному времени прибыла в аэропорт Марселя.
Главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял на матч 28 футболистов.
Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко
Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе
Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси
Напомним, что матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22, февраля, и начнется в 22:00. Первый поединок в Гамбурге завершился вничью 2:2.
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