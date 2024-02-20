  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер прибыл в Марсель. В списке Пушича - 28 игроков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер прибыл в Марсель. В списке Пушича - 28 игроков

Лига Европы

Матч уже в четверг

Шахтер прибыл в Марсель. В списке Пушича - 28 игроков

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" отправился на ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы с "Марселем".

Ближе к вечеру 20 февраля команда чартерным рейсом совершила перелет с Гамбурга на юг Франции и около 18:00 по местному времени прибыла в аэропорт Марселя.

Главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял на матч 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе

Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

Напомним, что матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22, февраля, и начнется в 22:00. Первый поединок в Гамбурге завершился вничью 2:2.

По теме
yellow-arrow
Ризнык: Готовим Марселю маленький секретик
yellow-arrow
Названа бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Марселем
yellow-arrow
Ризнык: Пропускали голы от Марселя, потому что не было игровой практики
Шахтер (Донецк) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости