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В Ренне запретили красно-черные цвета перед матчем ЛЕ с Миланом
Власти бретонского города запретили красно-черные цвета
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
Местные власти бретонского города Ренн ввели противоречивый запрет на красный и черный цвета накануне матча Лиги Европы УЕФА против Милана.
Таким образом, болельщикам "Ренна" фактически нельзя надевать одежду с цветами своего клуба. Но в указе уточняется, что запрет действует только для фанатов "Милана"
Местные власти оправдывают эту меру, указывая на недавние случаи насилия с участием болельщиков "россонери", включая ножевое ранение зрителя "Ньюкасл Юнайтед" в Милане в начале этого сезона.
Напомним, что матч "Ренн" - "Милан" состоится 22 февраля. Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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