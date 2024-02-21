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В Ренне запретили красно-черные цвета перед матчем ЛЕ с Миланом

Лига Европы

Власти бретонского города запретили красно-черные цвета

В Ренне запретили красно-черные цвета перед матчем ЛЕ с Миланом

фото - ФК Ренн / Автор невідомий

Новина українською

Местные власти бретонского города Ренн ввели противоречивый запрет на красный и черный цвета накануне матча Лиги Европы УЕФА против Милана.

Таким образом, болельщикам "Ренна" фактически нельзя надевать одежду с цветами своего клуба. Но в указе уточняется, что запрет действует только для фанатов "Милана"

Местные власти оправдывают эту меру, указывая на недавние случаи насилия с участием болельщиков "россонери", включая ножевое ранение зрителя "Ньюкасл Юнайтед" в Милане в начале этого сезона.

Напомним, что матч "Ренн" - "Милан" состоится 22 февраля. Начало - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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