В Ренне запретили красно-черные цвета перед матчем ЛЕ с Миланом

Местные власти бретонского города Ренн ввели противоречивый запрет на красный и черный цвета накануне матча Лиги Европы УЕФА против Милана.

Таким образом, болельщикам "Ренна" фактически нельзя надевать одежду с цветами своего клуба. Но в указе уточняется, что запрет действует только для фанатов "Милана"

Местные власти оправдывают эту меру, указывая на недавние случаи насилия с участием болельщиков "россонери", включая ножевое ранение зрителя "Ньюкасл Юнайтед" в Милане в начале этого сезона.

Напомним, что матч "Ренн" - "Милан" состоится 22 февраля. Начало - в 19:45 по киевскому времени.