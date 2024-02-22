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Вспомните стартовый состав Шахтера во втором матче четвертьфинала Кубка УЕФА 2008/09 против Марселя? Квиз UA-Футбол

Лига Европы

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав Шахтера во втором матче четвертьфинала Кубка УЕФА 2008/09 против Марселя? Квиз UA-Футбол

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

22-го февраля донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч на "Велодроме" против "Марселя". Единственный раз "горняки" на выезде встречались с провансальцами почти 15 лет назад, 9-го апреля 2009-го. Дончане обыграли французов 2:1 и вышли в полуфинал Кубка УЕФА 2008/09. Напомним, украинская команда стала триумфатором того турнира.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том выездном матче против "Марселя". Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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Шахтер провел тренировку в Марселе перед ответным матчем Лиги Европы
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