Вспомните стартовый состав Шахтера во втором матче четвертьфинала Кубка УЕФА 2008/09 против Марселя? Квиз UA-Футбол

22-го февраля донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч на "Велодроме" против "Марселя". Единственный раз "горняки" на выезде встречались с провансальцами почти 15 лет назад, 9-го апреля 2009-го. Дончане обыграли французов 2:1 и вышли в полуфинал Кубка УЕФА 2008/09. Напомним, украинская команда стала триумфатором того турнира.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том выездном матче против "Марселя". Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.