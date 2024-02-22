Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовый состав Шахтера во втором матче четвертьфинала Кубка УЕФА 2008/09 против Марселя? Квиз UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
22-го февраля донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч на "Велодроме" против "Марселя". Единственный раз "горняки" на выезде встречались с провансальцами почти 15 лет назад, 9-го апреля 2009-го. Дончане обыграли французов 2:1 и вышли в полуфинал Кубка УЕФА 2008/09. Напомним, украинская команда стала триумфатором того турнира.
Перед этим противостоянием мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том выездном матче против "Марселя". Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
Популярное сейчас
- Отставка Тухеля, сенсация на Драгау, возвращение Куртуа. Главные новости за 21 февраля
- Мудрик передал 50 дронов украинским военным. ФОТО
- Руководство ужгородского стадиона Авангард обиделось на Зарю
- Шахтер провел тренировку в Гамбурге: впереди ответный матч с Марселем
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО