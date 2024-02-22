Шахтер провел тренировку в Марселе перед ответным матчем Лиги Европы

Вечером 21 февраля, накануне ответной игры 1/16 финала Лиги Европы, "Шахтер" под руководством Марино Пушича провел тренировку на поле домашней арены французского клуба "Стад де Марсель".

Первые 15 минут занятия, как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открытыми для журналистов: представители СМИ увидели разминку команды. Далее сессия продолжилась за закрытыми дверями и состояла из упражнений на держание мяча, отработки действий в завершающей фазе атаки и игры тремя командами на ограниченном участке поля.

Напомним, ответный матч "Марсель" - "Шахтер" состоится 22 февраля на арене "Стад де Марсель". Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).