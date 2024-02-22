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Шахтер провел тренировку в Марселе перед ответным матчем Лиги Европы

Лига Европы

Сегодня важный день для команды Марино Пушича

Шахтер провел тренировку в Марселе перед ответным матчем Лиги Европы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Вечером 21 февраля, накануне ответной игры 1/16 финала Лиги Европы, "Шахтер" под руководством Марино Пушича провел тренировку на поле домашней арены французского клуба "Стад де Марсель".

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Первые 15 минут занятия, как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открытыми для журналистов: представители СМИ увидели разминку команды. Далее сессия продолжилась за закрытыми дверями и состояла из упражнений на держание мяча, отработки действий в завершающей фазе атаки и игры тремя командами на ограниченном участке поля.

Напомним, ответный матч "Марсель" - "Шахтер" состоится 22 февраля на арене "Стад де Марсель". Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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