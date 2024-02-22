Федорчук: Опорники Шахтера без Степаненко - легкая артиллерия

Известный в прошлом футболист, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук оценил шансы "Шахтера" в ответном противостоянии с "Марселем":

– Если перед поединком в Германии я отдавал предпочтение "Марселю" с незначительным процентом – 55:45, то теперь мой прогноз на проход в следующий раунд – 60:40 – в пользу французского гранда.

– Какие факторы повлияли на Ваше решение увеличить преимущество "горожан"?

– Дисквалификация Валерия Бондаря и неопределенность с тем, сможет ли помочь Тарас Степаненко, которого беспокоит травма. Все же, если в центре обороны в "Шахтере" еще есть кому надежно сыграть, то равноценной замены Степаненко в опорной зоне нет. Потому что другие игроки "горняков" этого амплуа – это, образно говоря, легкая артиллерия по сравнению с физически крепкими хавбеками французской команды.

Во-вторых, меня беспокоит отставка Дженнаро Гаттузо, которого у руля заменил Жан-Луи Гассе. Статистика свидетельствует, что после смены главного тренера команда перевоплощается и одерживает 2-3 победы подряд.

– Не переоцениваете ли Вы возможности 70-летнего Гассе – далеко не топового наставника, которому доверили руль только до конца сезона?

– Решение боссов "Марселя" о назначении именно Гассе было логичным. Скорее всего, банально не нашлось именитого специалиста, который бы согласился, так сказать, вычищать за предшественником конюшню. Поэтому и "Марсель" остановил свой выбор на ветеране Гассе, которого пригласили, прежде всего, с целью улучшения микроклимата в команде. Ведь "звезд" у марсельцев хватает.

А что если Гассе повезет не только прервать длительную безвыигрышную серию "горожан", но и пробиться на пьедестал? Тогда все будут говорить, какое гениальное у "горожан" руководство. Тем более, что у Гассе есть с кого брать пример. В 2017 году еще один тренер-"дедушка" – Юпп Хайнкес, вернулся к рулю "Баварии", когда она находилась в кризисном состоянии, подписал контракт до окончания сезона, быстро навел порядок и мюнхенцы на финише снова были первыми.

Ну и о третьем факторе. "Марсель" сейчас переживает не лучшие времена, и убежден, что завтра ему на помощь придут преданные болельщики. Чувствую: на трибунах будет что-то невероятное.

Кстати, в Гамбурге было вязкое поле и "горняки", которые только завершали подготовку к весенней части сезона, выглядели свежее. Думаю, что в Марселе газон будет лучше и преимущество дончан в физической подготовке уже не будет ощущаться. На это надо обратить внимание тренерскому штабу гостей.

Посоветовал бы "горнякам" надежнее сыграть в обороне, особенно на флангах, где соперники часто феерили. Игровая дисциплина должна быть железной, и тогда сможет сработать правило: порядок бьет класс. Ну и главное, не забывать о своем грозном оружии: контрвыпадах. Надо сыграть, как в 2020 году в Лиге чемпионов в Мадриде, когда была одержана сенсационная победа над прославленным "Реалом". Только при таких условиях "горняки" будут иметь шанс завтра опровергнуть мой прогноз.