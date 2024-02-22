Пушич: В первой встрече с Марселем игра была равной, наверное, во второй будет так же

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы с "Марселем" ответил на вопросы журналистов. Напомним, что первая игра закончилась вничью 2:2.

- Поздравляю вас. Изменился ли состав команды с прошлой недели и есть ли травмы и дисквалифицированы?

– Это вторая игра, и, как мы все знаем, в ней все решится. Мы почувствовали, насколько "Марсель" хорошая команда в первой игре, несмотря на все их нынешние проблемы. Но я могу вам сказать, что они – все еще "Марсель", с большим количеством очень сильных индивидуально футболистов, которые дают возможность получать результат. Мы это почувствовали во время первой игры и должны быть готовы ко второй, чтобы ответить в определенных отдельных моментах, что и собираемся сделать.

Во всяком случае, это будет интересный поединок: в первой встрече игра была равной, наверное, во второй будет так же. Всегда тяжело играть выездной матч здесь, в Марселе, – я такой опыт имел с "Фейенордом" два года назад в полуфинале Лиги конференций УЕФА. Знаю, как может быть громко на этом стадионе с большим количеством болельщиков, но это тоже очень приятно, потому что ты играешь такие поединки в этой атмосфере, с этим давлением и всем, что касается таких матчей. Поэтому мы с нетерпением ждем игры и будем готовы к ней.

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А что касается изменений, то футбол меняется каждый день, и все возможно. В нашем составе также много возможностей для перемен. Но бывает и так, что тренер тоже может измениться, поэтому есть вероятность, что они изменят стиль игры. Все сводится к адаптации в подходящий момент, и я считаю, что мы способны адаптироваться к любой ситуации.

- Повлияет ли смена тренера на подготовку к матчу, будет ли какая-то новая тактика в игре?

– Это всегда интересная ситуация, когда клуб меняет тренера перед игрой, пытаясь чего-то достичь. Они могут ввести ряд изменений – нам неизвестно об этом, но это возможно. Однако это не влияет на нашу подготовку к игре. Мы полностью фокусируемся на себе, соблюдении своего стиля. Конечно, нас интересует наш соперник, как всегда, мы изучаем его, и то, как он будет играть сейчас, это, безусловно, зависит от их тренера, но, как я говорил раньше, это большой клуб, команда с немалым количеством индивидуальных качеств.

Для меня главным в футбольном матче является адаптация к происходящему на поле. Мы готовы ответить на многие моменты, и я надеюсь, что мы это покажем. Как всегда говорю своей команде: мы приехали соперничать с другой командой. Это вторая игра, мы приехали играть в футбол, нам нравится атмосфера, мне нравится это напряжение, так что мы с нетерпением ждем этого матча.

– Как идет адаптация новичков, в частности Кевина? Кажется, что он уже влился в коллектив, а как в футбольном плане? И что вы можете сказать о готовности Траоре?

– Как и каждый молодой игрок из-за границы, он требует времени, чтобы адаптироваться к новой среде, новому стилю игры и тренировкам. Он молод, очень талантлив, страстен, любит тяжело работать, имеет шансы и уже получил первые минуты в прошлом матче. Но такие игроки требуют больше времени, чтобы адаптироваться, ухватить этот ритм и стиль игры, и мы, конечно, даем им это время, потому что у нас много молодых игроков, которым нужно развиваться и упорно работать, в общем имеем достаточно молодой состав, и он в него входит. Я очень рад видеть его настроение на тренировках – то, как он работает, как он пытается учиться и совершенствоваться, и он будет одним из кандидатов завтра, это точно.

А что касается Траоре, то Лассина, как вы знаете, вернулся после очень длительного периода восстановления после травмы, очень тяжело работал, чтобы получить время в предыдущей игре с "Марселем". К сожалению, мы не смогли ввести его в игру в межсезонье, потому что он еще не был готов, мы должны это делать сейчас, во время официальных матчей, когда есть такая возможность и необходимость. Он возвращается, медленно, но уверенно, и я очень рад видеть, потому что Лассина – качественный игрок, молодой футболист, но со значительным опытом. Мы очень рады иметь его в нашем составе.