Тулуза - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

На прошлой неделе лиссабонская "Бенфика" одержала победу со счетом 2:1 над "Тулузой" в первом матче плей-офф 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому в четверг португальцы постараются довести дело до логического конца и пройти в следующий раунд.

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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.

Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч

12 февраля, 19.45. "Муниципальный стадион" (Тулуза)

Главный арбитр: Мариани (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

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