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Тулуза - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Тулуза - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе лиссабонская "Бенфика" одержала победу со счетом 2:1 над "Тулузой" в первом матче плей-офф 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому в четверг португальцы постараются довести дело до логического конца и пройти в следующий раунд.
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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.
Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч
12 февраля, 19.45. "Муниципальный стадион" (Тулуза)
Главный арбитр: Мариани (Италия)
"Тулуза" - "Бенфика"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 6
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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