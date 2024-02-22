  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тулуза - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тулуза - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Тулуза - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Тулуза - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлой неделе лиссабонская "Бенфика" одержала победу со счетом 2:1 над "Тулузой" в первом матче плей-офф 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому в четверг португальцы постараются довести дело до логического конца и пройти в следующий раунд.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.

Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч

12 февраля, 19.45. "Муниципальный стадион" (Тулуза)

Главный арбитр: Мариани (Италия)

"Тулуза" - "Бенфика"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Тулуза - Бенфіка
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
yellow-arrow
Тайны Велодрома: трибуны в честь героев, Тапи против дорожек и ультрас, убивающие футбол
yellow-arrow
Карабах - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости