Спарта - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Поединок в Стамбуле между "Галатасараем" и "Спартой" неделю назад стал одним из самых зрелищных игр первого тура 1/16 Лиги Европы. Причём, помимо непосредственных действий на поле встреча запомнилась повышенным накалом, вледствие чего соперники доигрывали её вдесятером. Смогут ли турецкий и чешский коллективы вновь принести болельщикам праздник футбола?

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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

22 февраля, 22:00. "Арена Дженерали" (Прага)

Главный арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7

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