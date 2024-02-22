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Спарта - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Спарта - Галатасарай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Спарта - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Xalqqazeti

Новина українською

Поединок в Стамбуле между "Галатасараем" и "Спартой" неделю назад стал одним из самых зрелищных игр первого тура 1/16 Лиги Европы. Причём, помимо непосредственных действий на поле встреча запомнилась повышенным накалом, вледствие чего соперники доигрывали её вдесятером. Смогут ли турецкий и чешский коллективы вновь принести болельщикам праздник футбола?

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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч
22 февраля, 22:00. "Арена Дженерали" (Прага)
Главный арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

"Спарта" - "Галатасарай". 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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