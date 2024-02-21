Спарта - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024

Поединок в Стамбуле между "Галатасараем" и "Спартой" неделю назад стал одним из самых зрелищных игр первого тура 1/16 Лиги Европы. Причём, помимо непосредственных действий на поле встреча запомнилась повышенным накалом, вледствие чего соперники доигрывали её вдесятером. Смогут ли турецкий и чешский коллективы вновь принести болельщикам праздник футбола?

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Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

22 февраля, 22:00. "Арена Дженерали" (Прага)

Главный арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

"Спарта" - "Галатасарай". 22:00

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Новости Спарты

В воскресенье "Спарта" укрепила лидерство в чемпионате Чехии, добыв минимальному победу над хорошо знакомым для украинского болельщика "Слованом" из Либерца - 2:1. Нельзя сказать, что это была выдающаяся игра в исполнении "красных" - команды показывали приблизительно равный уровень футбола, но здесь нужно брать во внимание два смягчающих фактора. Первый из них заключается в том, что неделю назад осечку допустил ближайший преследователь столичного клуба - "Славия", а второй - Бриан Приске выпустил на поле полурезервный состав, не прибегая к услугам двух лидеров команды - Анхело Пресиадо и Казима Ляци.

Несмотря на то, что "Спарта" достойно сражалась в своей группе Лиги Европы с такими клубами, как "Рейнджерс" и "Бетис" - их выступление в матче с "Галатасараем" стало для многих сенсацией. На многих отрезках встречи чешский коллектив превосходил хозяев поле, а после удаления Нельссона вообще тяжело себе было представить, что поединок закончится поражением "красных". Тем не менее, в ответной игре "Спарте" не помогут сразу три основных игрока: Матей Рынеш (красная в Стамбуле), Велько Бирманчевич и Ладислав Крейчи (оба - перебор жёлтых).

Новости Галатасарая

После победы над "Спартой" подопечные Окана Бурука съездили в гости к середняку турецкой Суперлиги - "Анкарагюджю". Как и ожидалось, проблем у лидера чемпионата не возникло - 3:0. Таким образом, беспроигрышная серия "Галатасарая" уже составляет аж 14 матчей. Последнее поражение команда получила ещё в прошлом году на стадии группового этапа Лиги Чемпионов против "Копенгагена" (0:1) на выезде. Именно этот матч и выяснил, кто отправится в 1/8 ЛЧ, а кому предстоит бороться в стыковом раунде Лиги Европы.

Стоит отметить большое количество кадровых потерь турецкого клуба. В лазарет к Зиеху и Бардакджи добавился недавно вернувшийся с Кубка Африки новичок "жёлто-красных" - Серж Орье. Вдобавок из-за дисквалификации завтрашнюю встречу пропустит и основной центрбек команды Виктор Нельссон. Под вопросом также участие Каана Айхана. В связи с этим можно ожидать экспериментальную линию обороны "Галатасарая". Насколько успешно проведёт поединок неосновная связка защитников - большой вопрос.

Спарта - Галатасарай . Статистика личных встреч

15.02.24. "Галатасарай" 3 - 2 "Спарта" (1/16 финала Лиги Европы)

05.11.97. "Галатасарай" 2 - 0 "Спарта" (групповой этап ЛЧ)

22.10.97. "Спарта" 3 - 1 "Галатасарай" (групповой этап ЛЧ)

22.08.95. "Галатасарай" 1 - 1 "Спарта Прага" (предварительный квалификационный раунд Кубка УЕФА)

08.08.95. "Спарта" 3 - 1 "Галатасарай" (предварительный квалификационный раунд Кубка УЕФА)

Спарта - Галатасарай. Последние матчи команд

18.02 "Спарта" - "Слован" 2:1 (Первая лига Чехии)

15.02 "Галатасарай" - "Спарта" 3:2 (Лига Европы)

10.02 "Карвина" - "Спарта" 0:3 (Первая лига Чехии)

17.12.23 "Спарта" - "Теплице" 2:1 (Первая лига Чехии)

14.12.23 "Арис" - "Спарта" 1:3 (Лига Европы)

18.02 "Анкарагюджю" - "Галатасарай" 0:3 (Суперлига)

15.02 "Галатасарай" - "Спарта" 3:2 (Лига Европы)

10.02 "Галатасарай - "Истанбул" 2:0 (Суперлига)

06.02 "Галатасарай - "Бандырмаспор" 4:1 (Кубок Турции)

02.02 "Самсунспор - "Галатасарай" 0:2 (Суперлига)

Спарта - Галатасарай. Ставки и коэффициенты

Спарта - Галатасарай. Прогноз на матч от UA-Футбол

Мало сомнений в том, что после начала матча хозяева поля постараются ошарашить соперника быстрым голом, чтобы сравнять общий счёт в противостоянии. От того, удастся это сделать "Спарте" или нет, зависит дальнейший ход развития событий. В целом есть ощущение, что "Галатасарай" сможет отстоять добытый результат в Стамбуле, а сам поединок завершится результативной ничьёй.



