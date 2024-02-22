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Известен список потенциальных соперников победителя пары Марсель - Шахтер в следующем раунде Лиги Европы
Ограничений при жеребьевке не будет
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы. Будет определено восемь игровых пар. Известно, кто может стать соперником победителя пары "Марсель" - "Шахтер".
Победитель французско-украинского противостояния встретится с одним из победителей групп Лиги Европы. Это:
- "Ливерпуль" (Англия);
- "Вест Хэм" (Англия);
- "Брайтон" (Англия);
- "Байер" (Германия);
- "Вильярреал" (Испания);
- "Аталанта" (Италия);
- "Славия" (Чехия);
- "Рейнджерс" (Шотландия).
Ограничений при жеребьевке для победителя пары "Марсель" - "Шахтер" не будет, хотя по общим правилам представители одних стран не могут встречаться на этой стадии между собой.
В первом матче стыкового раунда Лиги Европы "Марсель" и "Шахтер" сыграли вничью 2:2.
Начало процедуры жеребьевки – в пятницу, 23-го февраля, в 13:00.
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