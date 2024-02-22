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Известен список потенциальных соперников победителя пары Марсель - Шахтер в следующем раунде Лиги Европы

Лига Европы

Ограничений при жеребьевке не будет

Известен список потенциальных соперников победителя пары Марсель - Шахтер в следующем раунде Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы. Будет определено восемь игровых пар. Известно, кто может стать соперником победителя пары "Марсель" - "Шахтер".

Победитель французско-украинского противостояния встретится с одним из победителей групп Лиги Европы. Это:

  • "Ливерпуль" (Англия);
  • "Вест Хэм" (Англия);
  • "Брайтон" (Англия);
  • "Байер" (Германия);
  • "Вильярреал" (Испания);
  • "Аталанта" (Италия);
  • "Славия" (Чехия);
  • "Рейнджерс" (Шотландия).

Ограничений при жеребьевке для победителя пары "Марсель" - "Шахтер" не будет, хотя по общим правилам представители одних стран не могут встречаться на этой стадии между собой.

В первом матче стыкового раунда Лиги Европы "Марсель" и "Шахтер" сыграли вничью 2:2.

Начало процедуры жеребьевки – в пятницу, 23-го февраля, в 13:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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