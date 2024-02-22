Известен список потенциальных соперников победителя пары Марсель - Шахтер в следующем раунде Лиги Европы

В пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы. Будет определено восемь игровых пар. Известно, кто может стать соперником победителя пары "Марсель" - "Шахтер".

Победитель французско-украинского противостояния встретится с одним из победителей групп Лиги Европы. Это:

" Ливерпуль" (Англия);

"Вест Хэм" (Англия);

"Брайтон" (Англия);

"Байер" (Германия);

"Вильярреал" (Испания);

"Аталанта" (Италия);

"Славия" (Чехия);

"Рейнджерс" (Шотландия).

Ограничений при жеребьевке для победителя пары "Марсель" - "Шахтер" не будет, хотя по общим правилам представители одних стран не могут встречаться на этой стадии между собой.

В первом матче стыкового раунда Лиги Европы "Марсель" и "Шахтер" сыграли вничью 2:2.

Начало процедуры жеребьевки – в пятницу, 23-го февраля, в 13:00.