Лига Европы
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Трубин получил одну из лучших оценок за матч против Тулузы
0:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 февраля, состоялся матч "Тулуза" - "Бенфика" в рамках Лиги Европы (0:0).
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 8.0 (sofascore) и 7.6 (whoscored).
За все игровое время Трубин совершил 6 сейвов, отдал 15/31 (48%) точных передач и в целом сделал 46 касаний мяча.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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