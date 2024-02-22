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Трубин получил одну из лучших оценок за матч против Тулузы

Лига Европы
Обновлено

0:0

Трубин получил одну из лучших оценок за матч против Тулузы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 22 февраля, состоялся матч "Тулуза" - "Бенфика" в рамках Лиги Европы (0:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 8.0 (sofascore) и 7.6 (whoscored).

За все игровое время Трубин совершил 6 сейвов, отдал 15/31 (48%) точных передач и в целом сделал 46 касаний мяча.

Трубин получил одну из лучших оценок за матч против Тулузы - изображение 1
Трубин получил одну из лучших оценок за матч против Тулузы - изображение 2
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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