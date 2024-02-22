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Форвард Марселя стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Форвард Марселя обогнал Фалькао по количеству забитых мячей в ЛЕ

Форвард Марселя стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 22 февраля, форвард "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг забил мяч в ворота донецкого "Шахтера" во втором матче стыкового раунда Лиги Европы УЕФА.

Гол, забитый на 23-й минуте поединка, стал для габонского нападающего 31-м в этом турнире.

Этим достижением Обамеянг обогнал бывшего игрока "Атлетико Мадрид" Радамеля Фалькао (30).

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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