Форвард Марселя стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Сегодня, 22 февраля, форвард "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг забил мяч в ворота донецкого "Шахтера" во втором матче стыкового раунда Лиги Европы УЕФА.

Гол, забитый на 23-й минуте поединка, стал для габонского нападающего 31-м в этом турнире.

Этим достижением Обамеянг обогнал бывшего игрока "Атлетико Мадрид" Радамеля Фалькао (30).