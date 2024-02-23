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Трубин протащил орлов в 1/8 финала. Тулуза - Бенфика 0:0. Видеообзор матча
Украинский вратарь отыграл "на ноль"
Фото: SLBenfica
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты ответного поединка между "Тулузой" и "Бенфикой", состоявшегося 22 февраля. Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и совершил 6 сейвов.
Первый матч завершился победой "Бенфики" со счетом 2:1. Таким образом, португальский гранд прошел в 1/8 финала Лиги Европы.
Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч
"Тулуза" – "Бенфика" 0:0 (первый поединок 1:2)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Ulrih84 (M-G)
23.02.2024 в 11:27
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