  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Трубин протащил орлов в 1/8 финала. Тулуза - Бенфика 0:0. Видеообзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин протащил орлов в 1/8 финала. Тулуза - Бенфика 0:0. Видеообзор матча

Лига Европы
Обновлено

Украинский вратарь отыграл "на ноль"

Трубин протащил орлов в 1/8 финала. Тулуза - Бенфика 0:0. Видеообзор матча

Фото: SLBenfica

Новина українською

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты ответного поединка между "Тулузой" и "Бенфикой", состоявшегося 22 февраля. Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и совершил 6 сейвов.

Первый матч завершился победой "Бенфики" со счетом 2:1. Таким образом, португальский гранд прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте такжеТрубин прокомментировал выход Бенфики в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч
"Тулуза" – "Бенфика" 0:0 (первый поединок 1:2)

По теме
yellow-arrow
Пиоли: Ни одна из команд в 1/8 Лиги Европы не захочет встретиться с Миланом
yellow-arrow
Вирт: У Пушича был целый месяц, чтобы подготовить Шахтер, но ничего не изменилось
yellow-arrow
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Бенфика (Лиссабон) Тулуза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ulrih84 (M-G)
23.02.2024 в 11:27
юа футбол підари, просто, плять підари
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Ulrih84 (M-G)
23.02.2024 в 11:27
юа футбол підари, просто, плять підари
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости