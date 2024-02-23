Лига Европы
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Де Дзерби - против Ромы, обидчик Шахтёра - против Вильярреала. Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы
Матчи пройдут в марте
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В пятницу, 23 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
В процедуре приняли участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей раунда плей-офф.
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Сеяными командами во время жеребьевки были победители групп, не сеяными – победители раунда плей-офф. В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.
Все пары 1/8 Лиги Европы:
- "Спарта" - "Ливерпуль"
- "Рома" - "Брайтон"
- "Марсель" - "Вильярреал"
- "Бенфика" - "Рейнджерс"
- "Фрайбург – Вест Гэм"
- "Спортинг" -"Аталанта"
- "Милан" - "Славия"
- "Карабах" - "Байер"
Матчи в рамках этой стадии пройдут 7 и 14 марта.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 15:29
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