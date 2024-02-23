Де Дзерби - против Ромы, обидчик Шахтёра - против Вильярреала. Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 23 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В процедуре приняли участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей раунда плей-офф.

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Сеяными командами во время жеребьевки были победители групп, не сеяными – победители раунда плей-офф. В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.

Все пары 1/8 Лиги Европы:

"Спарта" - "Ливерпуль"

"Рома" - "Брайтон"

"Марсель" - "Вильярреал"

"Бенфика" - "Рейнджерс"

"Фрайбург – Вест Гэм"

"Спортинг" -"Аталанта"

"Милан" - "Славия"

"Карабах" - "Байер"

Матчи в рамках этой стадии пройдут 7 и 14 марта.