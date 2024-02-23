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Де Дзерби - против Ромы, обидчик Шахтёра - против Вильярреала. Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Матчи пройдут в марте

Де Дзерби - против Ромы, обидчик Шахтёра - против Вильярреала. Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы

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В пятницу, 23 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В процедуре приняли участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей раунда плей-офф.

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Сеяными командами во время жеребьевки были победители групп, не сеяными – победители раунда плей-офф. В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.

Все пары 1/8 Лиги Европы:

  • "Спарта" - "Ливерпуль"
  • "Рома" - "Брайтон"
  • "Марсель" - "Вильярреал"
  • "Бенфика" - "Рейнджерс"
  • "Фрайбург – Вест Гэм"
  • "Спортинг" -"Аталанта"
  • "Милан" - "Славия"
  • "Карабах" - "Байер"

Матчи в рамках этой стадии пройдут 7 и 14 марта.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 15:29
Ліверпулю дісталося хоч і вперта але зовсім не топ-команда... Сильно сили берегти на АПЛ не будуть повинні пройти! Як до речи і Мілану... Всі інші то до вболівальників їх клубів. Хоч буде цікава Карабах на Диво-2 спроможний
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 15:29
Ліверпулю дісталося хоч і вперта але зовсім не топ-команда... Сильно сили берегти на АПЛ не будуть повинні пройти! Як до речи і Мілану... Всі інші то до вболівальників їх клубів. Хоч буде цікава Карабах на Диво-2 спроможний
Ответить
0
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