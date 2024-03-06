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Спортинг – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Встреча сильных соперников в ЛЕ – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Рубен Аморим заявил, что главная цель его "Спортинга" на сезон - победа в Чемпионате Португалии. Джан Пьеро Гасперини тогда же заявил, что главная цель его "Аталанты" - победа в Кубке Италии. Значит ли это, что обе не будут бросать все силы на Лигу Европы? Вообще-то, да. И все же мы должны увидеть очень любопытное интенсивное противостояние.
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Лига Европы, 1/8 раунда плей-офф, первый матч
6 марта 2024. Лиссабон, "Жозе Алваладе"
"Спортинг" 19:45 "Аталанта"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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