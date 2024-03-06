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Бенфика - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Бенфика - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Бенфика - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг вечером шотландский "Рейнджерс" отправится на "Эштадиу да Луж" в Лиссабон, чтобы сыграть с португальской "Бенфикой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги Европы в сезоне 20-21, когда они сыграли вничью 2:2 в Глазго и 3:3 в Лиссабоне.

07 марта, 22.00. Лига Европы

1/8 финала, первый матч

Лиссабон. "Эстадио да Луж"

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

"Бенфика" - "Рейнджерс"

Текстовая трансляция: UA-Football

Видеотрансляция: Мегого Футбол 5

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