ЛЕ. Карабах – Байер 2:2. Сенсация была близко

В Баку сыграли первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Карабах" принимал "Байер". Соперники уже успели хорошо выучить друг друга, ведь дважды играли на групповом турнире (5:1 и 1:0 в пользу германской команды).

"Карабах" уступил в семи из восьми матчей против представителей немецкой Бундеслиги. Единственная ничья пришлась на встречу с "Фрайбургом" на групповом этапе прошлой Лиги Европы (1:1). У "Байера" было шесть побед в семи последних гостевых еврокубковых матчей. Единственное поражение на этом отрезке пришлось на первый полуфинальный матч против "Ромы" (0:1) в прошлом сезоне.

Хаби Алонсо по сравнению с матчем Бундеслиги против "Кельна" на 80% обновил состав команды. С первых минут в Баку вышли всего три игрока, игравших в чемпионате. Это Андрех, Та и Гримальдо. Градецки, Вирц, Фримпонг, Джака и Шик остались в запасе. Без них представить нынешний "Байер" очень сложно. У хозяев вместо дисквалифицированного Джафаркулиева на левый фланг вышел Байрамов, а Романа заменил Андраде.

Гости прогнозированно с первых минут взять мяч под собственный контроль, но первый опасный момент создал коллектив из Азербайджана. Удар Янковича из-за пределов штрафной парировал голкипер. Подопечные Гурбанова качественно выходили из-под прессинга и это позволяло им угрожать воротам именитого соперника. Должен был открывать счет Жунинью, но его удар с линии штрафной парировал Коварж. Однако на 26-й минуте "Карабах" все же достиг своего. Активный Жунинью на левом фланге отобрал мяч и отдал на мощно пробившего под перекладину Бензия - 1:0.

Футболисты "Байера" 64% игрового времени владели мячом, но выгоды от этого не было. Хозяева девять раз пробили по воротам, а гости – три. В компенсированное к первому тайму время подопечные Гурбанова увеличили свое преимущество. Выход один на один реализовал Жунинью - 2:0. Хаби Алонсо не нужно было недооценивать соперника и оставлять лидеров в запасе.

Хозяева после перерыва не прижимались к своим воротам, а пытались при первой возможности создавать остроту в атаке. А вот гости выглядели растерянными. Постепенно немецкая команда увеличивала давление, но выжать хоть что-нибудь из своих атак не удавалось. Хаби Алонсо выпустил лидеров "фармацевтов" и "Байер" перестроился на схему 4-5-1.

Вторая часть тайма прошла под диктовку представителя Бундеслиги, но они не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля. На 70-й минуте футболисты "Карабаха" сами себе создали проблемы. После неточной передачи игрока азербайджанской команды выход один на один реализовал Вирц – 2:1. Шанс снять все вопросы о победителе имел Жунинью, но в этот раз он не смог реализовать выход один на один. Блестяще сыграл Матей Коварж.

В компенсированное время после подачи Андриха головой в угол ворот пробил Патрик Шик – 2:2. До сенсации хозяевам не хватило совсем немного.

Лига Европы

1/8 финала. Первый матч

7 марта, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)

"Карабах" - "Байер" 2:2

Голы: Бензия (26), Жунинью (45+2) - Вирц (70), Шик (90+2)

"Карабах": Лунев – Байрамов, Хусейнов, Мустафазаде, Вешович – Янкович, Андраде (Матеус, 80) – Зубир (Джиджа, 90), Бензия, Леандру Андраде – Жунинью (Ахундзаде, 85)

"Байер": Коварж – Коссуну (Станишич, 81), Та, Тапсоба, Гримальдо – Телла (Фримпонг, 46), Паласиос (Джака, 58), Андрих, Адли – Гложек (Вирц, 58), Иглесиас (Шик, 81)