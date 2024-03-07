Лига Европы. 1/8 финала, 1-й матч

Марсель, Велодром

Марсель – Вильярреал 4:0

Голы: Верету 23, Москера 28 (аг), Обамеянг 42 (п), 59

"Велодром" будет сниться Марселино в страшных кошмарах. Негодование ультрас "Марселя" Торалем привело к рекордно быстрой отставке тренера, который успел проработать во главе команды смешные 7 матчей на старте этого сезона. Сегодня Марселино возвращался на Прованс уже в качестве наставника "Вильярреала", где его бывшие подопечные уничтожили его новую команду под бурный восторг негостеприимной публики.

Объяснить случившееся этим вечером можно только шутливым законом Мерфи, согласно которому "всё, что может пойти не так, пойдёт не так". Это была просто катастрофа. "Субмарины" приехали на юг Франции с серьёзными проблемами в защите. Без травмированных Альбиоля и Фойта, плюс из-за вируса выбыл основной вратарь Йоргенсен, а экс-игрок "Марселя" (которого здесь тоже страшно хейтят) Эрик Байи едва этой хворью переболел. Как оказалось, не до конца.

"Марсель" снова не показал ничего выдающегося в атаке. Простая и предсказуемая игра со ставкой на фланговые навесы и насыщение штрафной площади. Но от хозяев ничего и не требовалось. За них все придумали соперники. На 23-й минуте Клосс навешивал справа. Байи потерял Верету и позволил Жордану головой расстрелять бедолагу Пепе Рейну с пары метров. Через 5 минут партнёр Байи по центру обороны Эрсон Москера умудрился срезать мяч в абсолютно абсурдной ситуации. А в конце тайма тот же Москера бездумно сбил Сарра в своей штрафной после контратаки. Пенальти, Обамеянг, гол.

В перерыве Марселино провёл тройную замену, бросив в бой Парехо, Серлота и Альберто Морено. Конечно же, Морено за 17 минут уйдёт с поля с двумя жёлтыми карточками на ровном месте. А перед этим Обамеянг продолжит глумится над соперником, положив роскошный гол в быстрой атаке.

4:0. "Марсель" решил вопрос выхода в 1/4 уже в первом матче. А 70-летний Жан-Луи Гассе побеждает с "провансальцами" в 4-м поединке из 4-х. Дедуля Гассе стал такой же отдушиной для "Марселя", как Шовковский в "Динамо". Поставил простой и понятный футбол и позволил футболистам выдохнуть.

Футболистам, которые до того за год поиграли в сумасшедший персональный гегенпресс Тудора. Затем в умеренный блок Марселино с компактным зональным 4-4-2. А потом в непонятно что от Гаттузо, в его иллюзорную комбинационную тики-таку. Гассе показал, что порой идейное содержание излишне.

Марсель: Лопес – Клосс (Меите, 60), Мбемба, Балерди, Мерлен (Согло, 85) – Кондогбиа, Верету (Луис Энрике, 73), Харит – Сарр, Ндиай (Унаи, 60) – Обамеянг (Пеми, 85)

Вильярреал: Рейна – Манди (Альберто Морено, 46), Байи, Москера, Куэнка – Алекс Баэна (Серлот, 46), Коклен (Капу, 69), Комесанья (Парехо, 46), Ахомаш – Гедеш, Жерар Морено (Фемения, 65)

Удаление: Альберто Морено 62