Пулишич - о победе над Славией: Мы дважды пропустили в большинстве - это недоступимо

Вингер "Милана" Кристиан Пулишич считает, что его команда должна была более уверенно побеждать в матче со "Славией" (4:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы недовольны. Мы играли в большинстве, и пропускать два гола в такой ситуации — это недопустимо, мы определенно могли бы сыграть лучше.

Теперь поедем в Прагу, чтобы сыграть в нашу игру. Они будут упорно бороться, но и мы попытаемся не уступать", - приводит слова американца Milan news.