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Пулишич - о победе над Славией: Мы дважды пропустили в большинстве - это недоступимо
Американец считает, что все вопросы надо было решать в первой игре
Фото: https://twitter.com/acmilan
Вингер "Милана" Кристиан Пулишич считает, что его команда должна была более уверенно побеждать в матче со "Славией" (4:2) в 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы недовольны. Мы играли в большинстве, и пропускать два гола в такой ситуации — это недопустимо, мы определенно могли бы сыграть лучше.
Теперь поедем в Прагу, чтобы сыграть в нашу игру. Они будут упорно бороться, но и мы попытаемся не уступать", - приводит слова американца Milan news.
Ответный поединок между командами состоится в Праге, 14 марта.
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