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Хаби Алонсо - после ничьи с Карабахом: Байеру повезло, этот соперник силён
Комментарий испанца после тяжёлого матча в Азербайджане
Report.az
Наставник "Байера" Хаби Алонсо похвалил азербайджанский "Карабах" за достойное выступление в первом матче 1/8 финала Лиги Европы между командами.
Напомним, поединок завершился результативной ничьёй - 2:2.
"Это был напряжённый и трудный матч. Результат в первом тайме был не очень хорошим.
"Карабах" - сильная команда. Мы не знаем, что будет на следующей неделе. Учитывая 90 минут, нам повезло по сравнению с соперником.
"Когда я говорю об азербайджанском футболе, я имею в виду "Карабах". Они давно играют в еврокубках. Я смотрел их матчи с "Атлетико" в Лиге чемпионов. У них видна работа главного тренера, они могут выступать в Бундеслиге", - цитирует Хаби Report.az.
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