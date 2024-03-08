Хаби Алонсо - после ничьи с Карабахом: Байеру повезло, этот соперник силён

Наставник "Байера" Хаби Алонсо похвалил азербайджанский "Карабах" за достойное выступление в первом матче 1/8 финала Лиги Европы между командами.

Напомним, поединок завершился результативной ничьёй - 2:2.

"Это был напряжённый и трудный матч. Результат в первом тайме был не очень хорошим.

"Карабах" - сильная команда. Мы не знаем, что будет на следующей неделе. Учитывая 90 минут, нам повезло по сравнению с соперником.

"Когда я говорю об азербайджанском футболе, я имею в виду "Карабах". Они давно играют в еврокубках. Я смотрел их матчи с "Атлетико" в Лиге чемпионов. У них видна работа главного тренера, они могут выступать в Бундеслиге", - цитирует Хаби Report.az.