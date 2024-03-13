Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли - о матче Лиги Европы против Славии: Легче иметь план Б на случай, если изначальный подход не сработает
Наставник итальянского клуба поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал предстоящую игру против пражской "Славии" в рамках Лиги Европы.
"Мы готовы, но в то же время я думаю, что это будет соперник другого типа. Мы имеем небольшое преимущество благодаря целеустремленности и качеству.
Мы знаем, чего ожидать на этот раз, и полностью сосредоточены на "Славии". Когда у вас есть сильные игроки, то легче иметь план Б на случай, если первоначальный подход не сработает".
Напомним, что матч "Славия Прага" - "Милан" состоится завтра, 14 марта. Начало - в 19:45.
Популярное сейчас
- Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко
- Шахтер подписал вратаря Колоса, за которым следили клубы АПЛ - журналист
- Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола
- Серия А. Кальяри прыгает вверх, Сассуоло начинает борьбу, Салернитана борется три минуты
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО