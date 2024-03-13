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Пиоли - о матче Лиги Европы против Славии: Легче иметь план Б на случай, если изначальный подход не сработает

Лига Европы

Наставник итальянского клуба поделился своими мыслями

Пиоли - о матче Лиги Европы против Славии: Легче иметь план Б на случай, если изначальный подход не сработает

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал предстоящую игру против пражской "Славии" в рамках Лиги Европы.

"Мы готовы, но в то же время я думаю, что это будет соперник другого типа. Мы имеем небольшое преимущество благодаря целеустремленности и качеству.

Мы знаем, чего ожидать на этот раз, и полностью сосредоточены на "Славии". Когда у вас есть сильные игроки, то легче иметь план Б на случай, если первоначальный подход не сработает".

Напомним, что матч "Славия Прага" - "Милан" состоится завтра, 14 марта. Начало - в 19:45.

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Стефано Пиоли Славия (Прага) Милан
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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