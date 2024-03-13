Пиоли - о матче Лиги Европы против Славии: Легче иметь план Б на случай, если изначальный подход не сработает

Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал предстоящую игру против пражской "Славии" в рамках Лиги Европы.

"Мы готовы, но в то же время я думаю, что это будет соперник другого типа. Мы имеем небольшое преимущество благодаря целеустремленности и качеству.

Мы знаем, чего ожидать на этот раз, и полностью сосредоточены на "Славии". Когда у вас есть сильные игроки, то легче иметь план Б на случай, если первоначальный подход не сработает".