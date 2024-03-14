Рейнджерс - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч.

14 марта. 19:45. Глазго. "Айброкс"

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Первый поединок "Бенфики" и "Рейнджерс" в Лиссабоне неожиданно завершился вничью 2:2. Шотландцы замахнулись на сенсацию, они ушли на перерыв в гостевую раздевалку "Эштадиу да Луш", ведя в счете 0:2. Во втором тайме "орлы" очнулись, сравняли цифры на табло и перенесли решение всех вопросов на выезд в Глазго.