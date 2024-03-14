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Вест Хэм - Фрайбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Вест Хэм - Фрайбург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок "Вест Хэма" и "Фрайбурга" в 1/8 финала Лиги Европы - уникальный. Эти клубы встретятся в этом турнире уже в четвертый раз в сезоне. Дело в том, что англичане и немцы играли осенью в одной группе ЛЕ. "Вест Хэм" напрямую, с первого места, вышел в 1/8. А вот "Фрайбург" занял 2-е место, поэтому еще играл 1/16. И вот судьба снова свела эти коллективы. Данная история и является изюминкой этого противостояния уже в плей-офф. Первую игру неожиданно выиграли немцы (1:0). Теперь ответ за фаворитом.
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1/8 финала Лиги Европы. Второй матч
14.03.2024. Олимпийский стадион (Лондон)
Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)
"Вест Хэм" 19:45 "Фрайбург"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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