Вест Хэм - Фрайбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Поединок "Вест Хэма" и "Фрайбурга" в 1/8 финала Лиги Европы - уникальный. Эти клубы встретятся в этом турнире уже в четвертый раз в сезоне. Дело в том, что англичане и немцы играли осенью в одной группе ЛЕ. "Вест Хэм" напрямую, с первого места, вышел в 1/8. А вот "Фрайбург" занял 2-е место, поэтому еще играл 1/16. И вот судьба снова свела эти коллективы. Данная история и является изюминкой этого противостояния уже в плей-офф. Первую игру неожиданно выиграли немцы (1:0). Теперь ответ за фаворитом.

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1/8 финала Лиги Европы. Второй матч

14.03.2024. Олимпийский стадион (Лондон)

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4