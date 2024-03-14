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Славия - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Славия - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" победил в первом матче противостояния, но еще не снял все вопросы относительно выхода в четвертьфинал. В Чехии придется попотеть.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига Европы
"Славия" - "Милан" (первый матч - 2:4)
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7
Трансляція матчу Славія - МіланСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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