Славия - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Милан" победил в первом матче противостояния, но еще не снял все вопросы относительно выхода в четвертьфинал. В Чехии придется попотеть.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига Европы

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7