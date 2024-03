ЛЕ. Бенфика наказывает Рейнджерс за ошибку и идет дальше. Трубин получил среднюю оценку за матч

В первом тайме "Рейнджерс" абсолютно не проседал, болельщики на стадионе "Айброкс" стали 12-м игроком хозяев, а само поле арены – так вообще 13-м. Красиво комбинировать на очень мокром из-за дождя газоне для "Бенфики" не представлялось возможным, в то время как "Джерс" разгоняли вертикальные атаки, выглядели настырнее.

Несколько более-менее четких подходов "орлов" к владениям шотландцев до перерыва были организованы с прострелов Ди Марии. Остальные атаки "Бенфики" легко перекусили жесткие защитники "Рейнджерс".

В первом тайме Анатолий Трубин один раз не зафиксировал мяч в руках после неопасного удара соперника под углом. Также он вступил в игру, парировав выстрел Дессерса из офсайда, форвард вывалился на украинского голкипера 1 на 1 уже из положения "вне игры".

The second-half is underway.



Come on #RangersFC ????



???? Follow the second-half live in our Match Hub: https://t.co/AaN7EEMLqF pic.twitter.com/8XDakuw5IF