ЛЕ. Бенфика наказывает Рейнджерс за ошибку и идет дальше. Трубин получил среднюю оценку за матч

В первом тайме "Рейнджерс" абсолютно не проседал, болельщики на стадионе "Айброкс" стали 12-м игроком хозяев, а само поле арены – так вообще 13-м. Красиво комбинировать на очень мокром из-за дождя газоне для "Бенфики" не представлялось возможным, в то время как "Джерс" разгоняли вертикальные атаки, выглядели настырнее.

Несколько более-менее четких подходов "орлов" к владениям шотландцев до перерыва были организованы с прострелов Ди Марии. Остальные атаки "Бенфики" легко перекусили жесткие защитники "Рейнджерс".

В первом тайме Анатолий Трубин один раз не зафиксировал мяч в руках после неопасного удара соперника под углом. Также он вступил в игру, парировав выстрел Дессерса из офсайда, форвард вывалился на украинского голкипера 1 на 1 уже из положения "вне игры".

The second-half is underway.



Come on #RangersFC ????



???? Follow the second-half live in our Match Hub: https://t.co/AaN7EEMLqF pic.twitter.com/8XDakuw5IF — Rangers Football Club (@RangersFC) March 14, 2024

"Рейнджерс" неплохо начал и второй тайм. К примеру, Райт после чудесного сольного прохода выкатил снаряд под удар Дессерсу, но Аурснес успел среагировать, он не позволил расстрелять Трубина с нескольких метров.

Постепенно "Бенфика" все-таки начала подавать признаки жизни, даже провела пару резких атак и забила, правда, гол "орлов" случился только благодаря провалу шотландцев в обороне. Португальцы выбили мяч со штрафной площадки прямо в центральный круг после корнера "Рейнджерс", Ди Мария успел головой скинуть сферу на ход Силве, Рафа убежал на свидание с Батлендом и попал точно в угол. Эпизод долго проверяли на предмет офсайда, однако оказалось, что Анхель ассистировал партнеру, когда тот еще не находился на чужой половине поля. Все чисто.

Как таковой работы во втором тайме у Трубина не было. "Рейнджерс" весь матч строил из себя хозяина, казалось бы, контролировал ход поединка, но все умножила на ноль одна ошибка. Ценный опыт.

Анатолий получил 7.3 от SofaScore и 7.2 от WhoScored. Не самый лучший балл, но далеко не самый худший, особенно, если брать футболистов "Рейнджерс". Украинец традиционно провел на поле все 90 минут, выдал 3 сэйва, предотвратил 0.66 гола (показатель Goals prevented). Точность его передач составила 58% (18/31).

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: "Айброкс" (Глазго)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Рейнджерс" – "Бенфика" 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Р. Силва (69)

"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Голдсон, Суттар, Йылмаз – Диоманде (Раскин, 85), Ландстрем – Райт (Матондо, 73), Лоуренс (Кантуэлл, 73), Силва – Дессерс (Руф, 77)

"Бенфика": Трубин – Ба, А. Силва, Отаменди, Эурснес – Невес, Луиш – Ди Мария (Мариу, 90), Р. Силва (Говея, 90+2), Нерес (Кекчю, 64) – Леонардо (Тенгстедт, 46)

Предупреждения: Голдсон (55) – Тенгстедт (90+5)